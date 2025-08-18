Porto : début de malaise autour du cas Rodrigo Mora ?

Rodrigo Mora est l’un des nouveaux phénomènes du football portugais. Après une saison 2023/2024 passée à se distinguer en Youth League (7 buts en 9 matches), le jeune ailier a intégré l’équipe première pour l’exercice 2024/2025. Et à 18 ans, Mora n’a pas eu froid aux yeux. Capable d’évoluer sur les côtés ou en position de faux neuf, le natif de Custoias s’est imposé comme un titulaire en championnat (10 buts et 4 passes décisives en 23 apparitions). Une année pleine qui lui a permis de découvrir la sélection A du Portugal. Appelé par Roberto Martinez pour le Final Four de la Ligue des Nations, Rodrigo Mora n’est pas entré en jeu, mais il a remporté son premier trophée international et a surtout séduit son sélectionneur.

Son absence contre Guimarães fait jaser

«Je pense que Rodrigo Mora marquera une époque dans le football portugais», avait confié l’Espagnol. Forcément très attendu pour le début de la saison 2025/2026, Mora ne rencontre pas le succès escompté. Depuis que les Dragões ont nommé Francesco Farioli au poste d’entraîneur, l’Italien ne compte pas mettre Mora au-dessus de tout. Une posture qui a déclenché un gros débat au Portugal, notamment après le choix de Farioli de ne pas utiliser son pour le premier match de Liga Betlic face à Guimarães. Y a-t-il de l’eau dans le gaz entre l’Italien et le Lusitanien ? Face à la polémique, Farioli est sort du silence en conférence de presse.

« J’ai lu beaucoup d’articles et de commentaires. Je voudrais clarifier les choses. Rodrigo est un joueur important pour le FC Porto et pour le football portugais. Je pense que ce que nous voyons actuellement n’est pas sain. Quant au fait qu’il n’ait pas joué, nous avons dû effectuer deux remplacements pour des raisons physiques. C’est une réponse claire à sa non-participation au dernier match. Comme je l’ai déjà dit, ce que Rodrigo a accompli la saison dernière, ce qu’il accomplit actuellement et ce qu’il accomplira… C’est un joueur talentueux. Il est jeune et a besoin d’évoluer et de travailler. Comme je l’ai souvent dit. Tout se passe bien et son évolution est évaluée chaque jour. Il travaille très bien. Si nous continuons dans la lignée de Jorge Costa, nous avons toujours fait passer le club avant l’entraîneur et les joueurs. C’est ce que nous devons continuer à faire ».

Des difficultés à s’adapter au style Farioli ?

Des explications qui ne convainquent pas tout le monde puisque certains se demandent si l’avenir de Mora pourrait se jouer lors du sprint final du mercato. Pour rappel, le jeune Portista (dont le contrat court jusqu’en 2030) a régulièrement été annoncé dans le viseur de Luis Campos et du Paris Saint-Germain. Après avoir attiré Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos et João Neves, les Rouge et Bleu vont-ils recruter un nouveau talent portugais ? Face aux relances des journalistes, Farioli s’est contenté d’évoquer les difficultés rencontrées par le joueur dans son nouveau système.

« Rodrigo, certainement, vu la façon dont il a joué la saison dernière, avant l’attaquant, c’est la position la plus naturelle. Bien sûr, dans un 4-3-3, sa position est légèrement différente, on parle de quelques mètres, mais avec des tâches différentes, surtout sans ballon. C’est un aspect qu’il doit améliorer, comme tout le monde, car c’est quelque chose de nouveau pour toute l’équipe. Nous sommes en phase d’apprentissage, et Rodrigo, grâce à sa qualité et à sa compréhension du jeu, saura jouer son rôle. Il peut être utilisé comme ailier ou à un autre poste, mais je ne vous dirai pas lequel ». Ce soir, Porto se déplace à Gil Vicente et si Rodrigo Mora ne joue pas ou peu, Francesco Farioli va devoir trouver de sacrés arguments pour contenter la presse locale.