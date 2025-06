Allemagne - France : les compositions probables

Ces demies de Ligue des Nations ont été une grosse déception pour deux nations qui espéraient aller au bout : l’Allemagne et la France. La Nationalmannschaft, qui accueillait ce Final Four sur ses terres, a ainsi pris la porte en s’inclinant 2-1 face au Portugal, qui défiera l’Espagne en finale. Une Roja qui a roulé sur les Bleus malgré cette quasi-remontada tricolore en fin de match. Allemands et Français vont donc s’affronter à Stuttgart en début d’après-midi (15h) pour une place sur le podium de cette Nations League 2025.

La suite après cette publicité

Un match qui tombe en plein mercato, avec une majorité de joueurs déjà en vacances à travers le monde, mais que les joueurs des deux sélections souhaitent absolument gagner. C’est aussi le cas chez les entraîneurs, tous deux sous le feu des critiques de leurs supporters et médias respectifs. Ce match pour la troisième position n’aura donc rien d’un duel amical.

Cherki devrait être titulaire

Julian Nagelsmann devrait d’ailleurs sortir l’artillerie lourde pour venir à bout des Bleus. Marc-André ter Stegen sera ainsi présent dans les cages, protégé par une charnière centrale composée d’Anton et de Tah. Sur les flancs, place à Mittelstadt et Kimmich. Devant cette ligne de quatre, l’ancien entraîneur du Bayern confiera les clés du camion à Goretzka et Gross, avec le playmaker Wirtz à une position un peu plus avancée. Sur les flancs, Gnabry et Sané tenteront de mettre le feu à la défense tricolore et servir la référence offensive Fullkrug.

La suite après cette publicité

Côté français, Deschamps doit encore composer avec de nombreuses blessures, dans le secteur défensif notamment. On aura donc une charnière centrale inédite composée de Badé et de Lucas Hernandez devant Maignan, alors que Digne et Gusto seront les latéraux du jour. Le milieu sera un peu plus classique, avec Tchouameni et Rabiot. Sensation face à l’Espagne, Cherki devrait être aligné d’entrée dans un rôle de numéro 10. Barcola et Dembélé étant blessés, Marcus Thuram et Randal Kolo Muani ont de grandes chances d’être les titulaires sur les côtés, alors que Mbappé sera l’attaquant de pointe tricolore cet après-midi.