Espagne - France : les compositions sont tombées

Soir de choc à Stuttgart. Dans le cadre de la deuxième demi-finale de Ligue des Nations, l’équipe de France se frotte à l’Espagne ce jeudi en Allemagne (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Le vainqueur de cette affiche défiera le Portugal ce dimanche pour tenter de décrocher un nouveau trophée.

Deschamps présente un 4-2-3-1 avec notamment la grande première de Kalulu dans le couloir droit défensif, Konaté et Lenglet formant la charnière centrale. Koné et Rabiot sont un cran plus haut tandis que le trio Dembélé-Olise-Doué est positionné en soutien de Mbappé. Côté espagnol, De La Fuente aligne Huijsen, épaulé par Le Normand dans l’axe défensif. Ruiz est finalement sur le banc, préféré dans l’entrejeu par Merino, Zubimendi et Pedri. Yamal et Williams sont sur les ailes offensives.

Les compositions :

Espagne : Simon - Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella - Merino, Zubimendi, Pedri - Yamal, Olmo, Williams.

France : Maignan - Kalulu, Konaté, Lenglet, T. Hernandez - Koné, Rabiot - Dembélé, Olise, Doué - Mbappé.