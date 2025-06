EdF : nouveau record pour Kylian Mbappé

Ce duel entre l’Espagne et la France (5-4) n’aura clairement pas été un match mémorable pour Kylian Mbappé, qui aura certes inscrit un but sur penalty, mais aura surtout livré une prestation assez médiocre. Le Madrilène pourra se rassurer en se disant qu’avec sa passe décisive pour Rayan Cherki, il est encore entré un peu plus dans l’histoire des Bleus.

La suite après cette publicité

Effectivement, il est désormais meilleur passeur de l’histoire de la France avec 31 passes décisives en 89 rencontres sous la tunique tricolore. Il dépasse donc Antoine Griezmann, avec qui il partageait ce record (30 assists). Et autant dire qu’il risque encore d’en délivrer plein dans ses prochaines années et ainsi accroître son avance sur un Colchonero qui a pris sa retraite internationale.