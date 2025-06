Liverpool : Luis Diaz confirme des discussions avec des clubs

C’est le feuilleton de l’été à Barcelone. Le Barça souhaite enrôler Luis Diaz, l’ailier colombien de 28 ans, qui est la priorité offensive de la direction. Mais Liverpool n’a pas l’intention de s’en séparer ni de faire des cadeaux au club catalan. Le feuilleton risque donc de durer, et la presse catalane est assez pessimiste.

Et le principal concerné a pris la parole pendant le stage de sa sélection, confirmant des discussions avec d’autres clubs. « On discute avec des clubs, c’est normal en période de mercato, on regarde ce qui est le mieux pour nous. Si Liverpool nous fait une bonne offre de prolongation ou que j’y reste encore deux ans, je vais quand même être heureux. Maintenant ça dépend d’eux », a ainsi indiqué Luis Diaz. Le message est passé.