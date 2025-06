EdF : Didier Deschamps trouve des excuses à ses joueurs

Drôle de match pour les Bleus… Ce qui pouvait terminer en humiliation avec un score de 5-1 en deuxième période a finalement tourné en une quasi-remontada tricolore en toute fin de partie, et la rencontre s’est conclue sur un score de 5-4 avec des Espagnols qui priaient pour que l’arbitre siffle la fin. Mais pendant une bonne partie du match, force est de constater que les Français ont fait un peu peine à voir face à des Ibères bien supérieurs tactiquement et techniquement.

Didier Deschamps sait d’ailleurs que ce résultat qui maquille un peu la maîtrise espagnole va le sauver de nombreuses critiques qui auraient pu s’abattre sur lui, lui qui était d’ailleurs déjà pris à partie sur les réseaux sociaux. Après la rencontre, il s’est exprimé devant les caméras de TF1 : « c’est un mélange de sentiment, très sévère d’être mené 2-0 à la mi-temps, on est mené 5-1, on revient, on aurait pu les faire trembler, on a fait beaucoup de bonnes choses, on a eu une maitrise supérieure à cette équipe d’Espagne. On a pas été efficace, on a pris 5 buts donc on peut mieux faire forcément, mais c’est rageant car dans les intentions c’était ça. Après c’est le très haut niveau en face, ils ont été efficaces sur chaque situation. La qualité en face t’amène à faire des erreurs mais on peut mieux faire. Je ne vais pas incriminer que les défenseurs, ils se sont retrouvés en 1 contre 1, Clément a joué, il n’était pas à 100% car il a dû rentrer à Madrid mardi, il est rentré très tard, Kalulu c’était sa première, c’est aussi une défense très jeune. Je ne veux pas condamner Konaté, Kalulu ou Lenglet mais quand tu as Koundé, Upamecano, il y a cette connexion et ça tu ne le fais pas en claquant des doigts, c’est comme ça. On a été supérieur en termes de maitrise, de frappe, de jeu, il ne faut pas oublier ça. On sait que c’est le très haut niveau et par rapport à la jeunesse du groupe, c’est quelque chose qui va nous servir. Je fais en sorte d’être lucide, il y a eu de très bonnes choses, tout n’est pas à jeter, évidemment qu’on doit mieux faire si on prend 5 buts mais il y a les intentions, il faut cette efficacité car en face c’est très fort ».