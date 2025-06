EdF : Kylian Mbappé s’en prend à l’arbitre

La Frane a perdu sa demi-finale de Ligue des Nations face à l’Espagne (4-5). Capitaine des Bleus muet en conférence de presse, Kylian Mbappé s’est présenté cette fois au micro du diffuseur de la rencontre. S’il a évoqué le match, le Bondynois a aussi critiqué l’attitude de l’arbitre du match lors du temps additionnel.

« C’était le temps de jeu effectif. Le problème, c’est un truc récurrent. Si j’en parle maintenant, on va me prendre pour un rageux, donc je n’ai pas envie d’en parler. Quand on a 5 minutes (de temps additionnel, ndlr), faut jouer 5 minutes, ce n’est pas cinq minutes qu’ils s’écoulent », a-t-il confié au micro de TF1.