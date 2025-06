L’OL a formulé une proposition de 25 M€ pour un transfert qui fait polémique

En 2025-26, l’Olympique Lyonnais va afficher un nouveau visage. Aujourd’hui, il est encore difficile de savoir à quoi ressemblera l’équipe de Paulo Fonseca, entre les menaces de la DNCG qui planent sur le club et les différents départs qui se profilent. Ce qui est sûr, c’est qu’Alexandre Lacazette, en fin de contrat le 30 juin, ne sera plus là. L’attaquant de 33 ans a officialisé son départ en fin de saison. Et il ne sera pas le seul à quitter le navire. Comme révélé par nos soins, Rayan Cherki se rapproche de Manchester City. Si aucun accord n’a été trouvé à l’heure actuelle, l’idée est de boucler sa signature le plus rapidement possible. Sa vente devrait rapporter environ 40 M€.

La suite après cette publicité

Comme lui, des éléments comme Malick Fofana, suivi en Premier League, ou encore Lucas Perri, dont le nom est cité en Angleterre ou à l’AS Roma, sont potentiellement sur le départ. Ils sont en tout cas courtisés. Dans le sens des arrivées, on ne s’attendait pas à grand-chose tant que l’OL n’aurait pas réussi son examen devant le gendarme financier du football français. Pourtant, les pensionnaires du Groupama Stadium avancent sur quelques dossiers. Hier soir, nous vous avons expliqué que l’écurie de L1, qui jouera la Ligue Europa la saison prochaine, cible Junior Firpo (Leeds). Un joueur qui viendrait compenser la perte de Nicola Tagliafico, qui est en fin de contrat, et qui surtout présente l’avantage d’être libre à la fin du mois.

La suite après cette publicité

L’OL a fait une offre

Mais ce n’est pas tout. Ce mardi, Globo Esporte dévoile une information très surprenante. En effet, le média brésilien, qui est jugé sérieux, révèle que le club présidé par John Textor a fait une proposition de 25 M€ à Nottingham Forest pour recruter le milieu de terrain Danilo. Le joueur de 24 ans est passé par plusieurs écuries au pays dont Palmeiras avant de rejoindre l’Angleterre en janvier 2023 pour un montant d’environ 20 M€. Cette saison, il a participé à 13 rencontres toutes compétitions confondues avec Nottingham, dont 9 dans la peau d’un titulaire. Il faut aussi noter qu’il a été blessé durant un long moment en raison d’un pépin à la cheville.

Malgré cela, il a tapé dans l’œil des Gones, qui ont donc décidé de dégainer une offre. Mais le média brésilien précise que l’OL réaliserait un paiement en quatre versements à Nottingham Forest. Un club ami avec lequel l’OL a traité à plusieurs reprises ces dernières saisons. En effet, Lyon a obtenu le prêt payant d’Orel Mangala avant de l’acheter définitivement il y a un an. L’été dernier, les Gones ont fait sauter la banque pour mettre la main sur Moussa Niakhaté, qui évoluait à Nottingham. Cette fois-ci, John Textor et ses équipes sont très intéressés par Danilo. Il reste à savoir si cette opération, qui fait beaucoup parler du côté des supporters qui ne comprennent pas cet achat, ira à son terme.