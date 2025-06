Lens ne s’attend pas à prendre la place de l’OL en coupe d’Europe

8e de Ligue 1 à l’issue de cette saison, Lens a manqué la qualification à une compétition européenne de peu mais l’avenir de l’OL pourrait rebattre les cartes. Rétrogradés à titre conservatoire en Ligue 2 en fin de saison, les Gones n’ont pas encore leur avenir entre leurs mains. Si cette relégation administrative venait à se confirmer, c’est le Racing qui prendrait sa place.

«On n’est pas dans ce schéma-là, on n’est pas dans cette projection-là, ce serait un manque de respect et ça ne caractérise pas le RC Lens», assure Benjamin Parrot, le directeur général des Sang et Or en conférence de presse ce mardi, à l’occasion de la présentation de Pierre Sage. L’ancien technicien lyonnais pourrait donc prendre la place européenne de son ex-équipe qu’il a lui-même en partie acquise.