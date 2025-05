Mercato : la position claire de Saint-Etienne pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili

On peut avoir deux des plus belles révélations de Ligue 1 et pourtant dire adieu à la première division. C’est la situation que vit actuellement l’AS Saint-Etienne. Revenu en Ligue 1 avec de grosses ambitions et un nouvel investisseur, les Verts ont misé gros sur Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Si le tandem a coûté une quinzaine de millions d’euros, on peut dire que les deux hommes ont largement amorti cet investissement.

Pourtant, en début de saison dernière, quelques observateurs émettaient des doutes sur les deux joueurs, notamment à la vue des sommes mises en jeu et de leur capacité à passer un cap dans le Forez. Le premier avait certes du potentiel, mais n’avait marqué qu’une dizaine de buts en Jupiler Pro League. Quant au deuxième, il sortait de deux saisons prometteuses en Ligue 2 avec les Girondins de Bordeaux.

Davitashvili et Stassin ont marqué les esprits en Ligue 1

Offensivement, Zuriko Davitashvili a réalisé une saison pleine dans un contexte loin d’être évident. Son talent balle au pied, sa capacité à faire la différence dans de petits espaces et à débloquer des matches ont régalé les supporters de l’ASSE mais aussi des suiveurs de la Ligue 1. Avec 8 buts et 7 passes décisives, le grand ami de Khvicha Kvaratskhelia s’est mis en évidence et quelques clubs songent déjà à lui pour le prochain mercato estival.

Et que dire du phénomène Lucas Stassin ! Le prodige belge aura mis 5 mois à s’adapter à son nouvel environnement. Bien aidé par le nouveau coach Eirik Horneland, l’ancien de Westerlo a dynamité la deuxième partie de saison de Ligue 1, faisant notamment plier l’OL dans un derby explosif (2-1). C’est simple en 2025, il a marqué 11 buts avec Saint-Etienne en Ligue 1. Seuls Ousmane Dembélé (13) et Mika Biereth (12) font mieux. Le néo-international belge, dont la marge de progression paraît immense, est également le deuxième meilleur buteur de - 21 ans sur le Big 5 européen derrière Benjamin Sesko du RB Leipzig. Autant dire que Lucas Stassin attise déjà la convoitise. Déjà estimé à 22,5 M€ par le CIES, le jeune attaquant belge, auteur de 12 buts et 5 passes décisives en L1, est suivi par de nombreux clubs.

Les deux joueurs sont jugés intransférables par les Verts

Reléguée en Ligue 2, on imagine mal l’ASSE pouvoir conserver les deux plus fortes valeurs marchandes de son effectif, d’autant que la tentation de récupérer un gros chèque peut être grande. Mais Kilmer Sports, l’investisseur des Verts actionnaire unique du club depuis l’été dernier, n’a pas prévu de faire ce choix-là. Pas question pour eux de repartir sur une page blanche en Ligue 2 aussi bien au niveau de son coach (Horneland sera bien être à la reprise de l’entrainement) que des forces vives de son effectif (Stassin, Davitashvili mais aussi d’autres cadres de l’équipe qui ont su tirer leur épingle du jeu cette saison).

Qu’on se le dise, l’investisseur canadien est là pour un bon moment et il veut capitaliser sur une grande partie de son effectif actuel ainsi que sur les deux joueurs nommés précédemment la saison prochaine. Selon nos informations, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ne sont pas à vendre et l’AS Saint-Etienne compte sur eux pour la saison prochaine en Ligue 2. Ce même principe s’applique d’ailleurs à tous les joueurs puisque ne partiront que ceux dont le club voudra se séparer et ceux qui sont en fin de contrat. Selon une source interne du club stéphanois, l’ASSE veut poursuivre son projet de développement des joueurs qu’il a recrutés l’été dernier. Reste désormais à connaître la position des clubs intéressés par les deux hommes. Des formations qui ne devraient pas se contenter de la réponse de la direction de l’ASSE, aussi ferme soit-elle…