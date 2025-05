Tottenham : Brennan Johnson n’en croit pas ses yeux

Tottenham l’a fait ! Vainqueur de Manchester United en finale de la Ligue Europa (1-0), le club londonien remporte son premier titre depuis 2008 et la 4e coupe d’Europe de son histoire (la première depuis la Coupe des Coupes en 1984). Cette finale ne restera pas dans les annales de mémoire de supporters neutres tant le jeu a été haché entre deux équipes en manque de confiance. C’est Brennan Johnson qui a fait basculer ce match, aidé par Luke Shaw, unique buteur (contre son camp) de la soirée. «Je suis tellement heureux en ce moment. Cette saison n’a pas été bonne, mais aucun de nous, joueurs, ne s’en soucie en ce moment», assure l’attaquant des Spurs de 23 ans. Il aura au moins eu le mérite d’être à l’origine de la meilleure action de la partie. «Tous les supporters sont malmenés, nous sommes malmenés parce que nous n’avons pas remporté de trophée, mais remporter le premier depuis un moment aujourd’hui, je suis tellement heureux.»

Il poursuit et indique que c’est une petite revanche sur l’histoire récente du club. «Depuis que je suis arrivé ici, on me dit : "Tottenham est une bonne équipe, mais elle n’y arrive jamais". On y est parvenus», explique-t-il, rappelant les déclarations de son coach tout au long de la saison: «Je gagne toujours quelque chose durant la seconde saison.» L’Australien a tenu parole. «Les dernières minutes ont été horribles, revit Johnson. Je ne pouvais pas regarder. J’écoutais ce que disaient les arbitres, leur demandant combien de temps il restait. Quand nous avons défendu ce corner à la fin, j’ai compris. Le soulagement est indescriptible.» Il jouera avec Tottenham la Ligue des Champions l’an prochain.