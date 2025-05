EdF : Didier Deschamps juge la saison de Kylian Mbappé

Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé a remporté la Supercoupe d’Europe, mais ne soulèvera plus aucun autre trophée. Peut-on quand même parler de saison réussie pour un joueur qui n’a pas répondu présent lors des grands rendez-vous, mais qui a marqué 40 buts en 54 matches ? Didier Deschamps a tenté d’y répondre.

La suite après cette publicité

« C’est à vous de faire les bilans. Si on s’en réfère aux statistiques, il est dans les chiffres qu’il a réalisés au PSG sur les 4 dernières années, et il lui reste un dernier match de Liga, sachant qu’il a changé de club. Il a eu une période plus compliquée, mais ça ne l’a pas empêché d’être toujours très efficace, et de faire faire partie des attaquants les plus efficaces d’Europe et du monde », a-t-il confié en conférence de presse.