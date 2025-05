Xabi Alonso succède à Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid

C’était pressenti, c’est désormais officiel. Xabi Alonso est le nouvel entraîneur du Real Madrid. Quelques jours après l’annonce du départ de Carlo Ancelotti, le club madrilène a, en effet, officialisé l’arrivée du technicien de 43 ans. Fort d’un passage plus que convaincant sur le banc du Bayer Leverkusen, champion d’Allemagne sous ses ordres, l’ancien milieu de terrain de la Casa Blanca va désormais tenter de relancer un collectif en perte de vitesse, et ce malgré l’arrivée de Kylian Mbappé l’été dernier.

«Le Real Madrid C.F. annonce que Xabi Alonso sera l’entraîneur du Real Madrid pour les trois prochaines saisons, du 1er juin 2025 au 30 juin 2028», précise le communiqué de la formation merengue pour officialiser la nouvelle. Loué pour ses qualités tactiques et sa capacité à manager, l’ex-international espagnol (114 sélections, 16 buts) a notamment permis aux Pillendreher de pratiquer un football offensif, moderne et parfaitement organisé, aussi bien avec que sans le ballon. Une philosophie de jeu bien précise que le nouvel architecte madrilène compte désormais appliquer dans la capitale espagnole.

Xabi Alonso doit relancer les Merengues

Désormais à la tête d’un effectif garni de stars, Alonso - qui pourrait importer à Madrid son schéma tactique préférentiel, à savoir un 3-4-3 modulable en 3-4-2-1 - va désormais devoir asseoir ses compétences managériales, qui plus est dans un vestiaire où l’ego des uns et des autres peut faire déchanter plus d’un coach. Fort de son expérience passée dans la capitale espagnole, le natif de Tolosa s’apprête quoi qu’il en soit à relever un sacré défi, notamment après la saison décevante des Madrilènes (éliminés par Arsenal lors des quarts de finale de la Ligue des Champions et constamment terrassés par le FC Barcelone que ce soit en Coupe ou en championnat).

Ces derniers jours, la presse espagnole avançait d’ailleurs les premiers noms souhaités par Xabi Alonso. Outre Martín Zubimendi, Florian Wirtz ou encore Trent Alexander-Arnold, qui a déjà officialisé son départ de Liverpool, le nouvel architecte des Merengues souhaiterait renforcer la défense. Après l’arrivée de Dean Huijsen, première recrue du mercato estival madrilène, William Saliba (Arsenal) et Ibrahima Konaté (Liverpool) sont, à ce titre, régulièrement cités comme des pistes prioritaires, même si la possible arrivée de Jonathan Tah semble également étudiée. Une chose est sûre, Xabi Alonso a du pain sur la planche.