Rodrygo écarté de la sélection brésilienne par Ancelotti !

À peine arrivé à son nouveau poste de sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti a des décisions fortes à prendre, et une première liste à remettre d’ici quelques jours. Alors que Neymar a retrouvé la compétition mais semble manquer de rythme, l’Italien a décidé de convoquer une première liste en laissant au repos quelques joueurs qui ont eu une longue saison.

La suite après cette publicité

En tête de ce groupe des écartés, on retrouverait Rodrygo, selon TNT Sport Brésil. L’attaquant du Real Madrid se remet d’un épuisement physique et mental à la fin de la saison européenne et a convenu avec l’entraîneur italien de rester à l’écart de cette séance de qualification pour la Coupe du Monde. Le Brésil défiera l’Équateur et le Paraguay, les 5 et 10 juin prochain.