Manchester City : Pep Guardiola met de côté Jack Grealish

Jack Grealish n’est plus que l’ombre de lui-même cette saison. Auteur de 3 buts et 5 passes décisives en 32 matches, l’ancien d’Aston Villa n’est plus qu’un remplaçant aux yeux de Pep Guardiola. Un terrible déclassement qui nuit forcément à la carrière de l’attaquant de 29 ans, promis à un départ du nord de l’Angleterre cet été.

Une sortie qui semble fortement désirée du côté de la direction mancunienne. N’entrant plus dans les plans de Pep Guardiola, le numéro 10 des Skyblues n’a pas été convoqué par le Catalan à l’occasion du dernier match de la saison ce dimanche à Fulham. Un match important pour les Cityzens qui jouent leur qualification en Ligue des Champions lors de cette rencontre.