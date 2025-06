Accord Man City-Rosenborg pour Sverre Nypan

Manchester City ne s’arrête plus. Après avoir recruté Rayan Cherki, Rayan Aït-Nouri, Tijjani Reinjders et Marcus Bettinelli, les pensionnaires de l’Etihad Stadium sont en train de boucler un cinquième dossier cet été. Hier, The Athletic a dévoilé que les Anglais étaient proches de recruter Sverre Nypan, jeune joueur de 18 ans de Rosenborg.

La suite après cette publicité

Ce jeudi, le média anglais annonce qu’un accord entre les deux clubs a été trouvé pour un transfert d’un montant d’un peu de 15 M€. Aucun bonus, ni pourcentage à la revente ne sera a priori ajouté. Il reste encore des détails à régler pour le contrat du milieu norvégien, qui signera jusqu’en 2030 avant d’être envoyé en prêt dans son club pendant un an.