Manchester City : les premiers mots de Rayan Cherki… en anglais

Fraîchement transféré à Manchester City, Rayan Cherki a accordé ses premiers mots aux médias du club mancunien. S’il a tenté de s’exprimer en anglais, sa maîtrise a provoqué quelques rires sur les réseaux sociaux. « I’m here for take the good balls… and give the pleasure for the world, for the club and for the fans », a déclaré le milieu offensif de 21 ans, visiblement hésitant mais volontaire. Une séquence bien évidemment comparée au légendaire « I recup the ball » de Nabil Fékir.

Malgré ces balbutiements linguistiques, Cherki débarque à City avec de solides arguments sportifs : 12 buts et 20 passes décisives avec l’OL sur la saison 2024-2025. Transféré pour 42,5 M€, il est vu comme un successeur potentiel à Kevin de Bruyne. Sous contrat jusqu’en 2030, il aura le temps d’améliorer son anglais… et de faire parler son talent sur le terrain, dès la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis.