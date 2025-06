Les folles dépenses de Manchester City sur le mercato en 2025

Le mercato n’a ouvert ses portes officiellement que depuis une dizaine de jours, mais voilà déjà que Manchester City a porté ses premiers coups, avant même le coup d’envoi de la Coupe du Monde des Clubs le 15 juin. En 48 heures seulement, le club anglais a annoncé la venue de 4 recrues pour environ 140 M€ dépensés. Coup sur coup, Rayan Aït-Nouri (50 M€), Rayan Cherki (36 M€), Marcus Bettinelli (libre) et désormais Tijjani Reijnders (55 M€) ont posé leurs valises du côté de l’Etihad Stadium. Et ce n’est sans doute qu’un début puisque le jeune Sverre Nypan est attendu. Il rejoindrait les Cityzens pour 18 M€ avant d’être immédiatement prêté à Rosenborg.

L’été ne fait que commencer et Pep Guardiola a besoin d’autres renforts comme un latéral droit ou encore un gardien de but. D’autres éléments vont partir à l’instar de Kevin de Bruyne, en passe de signer à Naples lui qui est en fin de contrat. Jack Grealish ne fait plus partie des plans non plus. C’est une véritable mue qu’a entamée le club depuis le mois de janvier, après avoir connu une première moitié de saison bien en deçà de ses standards habituels, précipitée par la blessure au genou de Rodri.

Plus de 350 M€ dépensés en six mois

Au bord de l’élimination dès le premier tour en Ligue des Champions et largués en Premier League, les Skyblues n’ont pas attendu le mois de juin pour se renforcer. Dès l’hiver dernier, ils ont accueilli Omar Marmoush pour 75 M€ en provenance de l’Eintrach Francfort, puis Nico Gonzalez contre 60 M€ depuis le FC Porto, avant de s’offrir Abdukodir Khusanov de Lens pour 40 M€. Les trois nouvelles recrues ont fait du bien et permis à leur nouvelle équipe de terminer le championnat en bien meilleure forme.

Les hommes de Pep Guardiola ont terminé à une 3e place qualificative en Ligue des Champions, qui a longtemps été menacée. L’avenir à long terme a aussi été assuré avec les signatures de Vitor Reis (37 M€ à Palmeiras), Juma Bah (6 M€ à Valladolid, prêté à Lens dans la foulée) et de Claudio Echeverri (18 M€ de River Plate, acheté en janvier 2024 mais prêté jusqu’à janvier 2025). Toutes ces sommes cumulées, City a donc lâché 359 M€ pour se refaire un effectif compétitif. Et il reste encore deux mois et demi de mercato, alors même que le club attend toujours une décision de la commission indépendante pour 115 accusations de violations des règles financières de la Premier League dont il fait l’objet.