L’Espagne fait ses adieux à Carlo Ancelotti et Luka Modric, Manchester United prépare un grand ménage

Les légendes du Real s’en vont

Direction l’Espagne où hier était une journée d’adieux pour les éternels Carlo Ancelotti et Luka Modric. Marca met à l’honneur les deux légendes du Real, même chose pour le journal AS qui reprend la phrase du Croate : "ne pleure pas parce que c’est terminé, souris parce que c’est arrivé". Le Real Madrid s’est imposé 2-0 contre la Real Sociedad, la sortie la plus heureuse du monde pour deux icônes du club madrilène. Le Real a honoré ses légendes avec Mbappé en tête juge Marca, un doublé pour dire au revoir de la meilleure des manières à Modric, Ancelotti, sans oublier Lucas Vazquez qui s’en va lui aussi.

Le changement, c’est maintenant pour Manchester United

Manchester United va finir la saison à domicile devant son public quelques jours seulement après la douloureuse défaite en finale de Ligue Europa contre Tottenham. Ruben Amorim ne s’attendait pas à des premiers pas aussi difficiles chez les Red Devils et pour changer la donne, l’effectif pourrait être bousculé cet été. Bruno Fernandes n’est pas à l’abri d’un départ, le capitaine mancunien est l’âme du club, mais la saison l’a épuisé et les sirènes de l’Arabie saoudite se répètent, ce qui pourrait finir par le convaincre. Pour Alejandro Garnacho, c’est différent puisque c’est Ruben Amorim qui a ouvert la porte à un départ. Il était sur le banc mercredi en finale et l’Argentin n’a pas digéré, il l’a même reproché publiquement à son entraîneur donc on devrait se diriger vers un transfert. André Onana lui a vu une offre venant d’Arabie saoudite qui s’élèverait à 35 M€ arriver, Manchester United va devoir trancher.

Les coulisses du choix de Florian Wirtz

Ce dimanche, Bild titre sur le choix de Florian Wirtz qui veut signer à Liverpool pour la suite de sa carrière. Une décision surprenante puisque le Bayern Munich a été en tête sur ce dossier pendant très longtemps, finalement Wirtz devrait opter pour les Reds qui viennent d’être sacrés champions d’Angleterre. C’est le père du joueur qui a annoncé au Bayern vendredi que son fils ne signerait pas là-bas. Un coup dur pour le Bayern qui avait misé gros sur la venue de l’international allemand.