MU : Bryan Mbeumo raconte son mercato fou

Après 44 jours de longues et âpres négociations, Bryan Mbeumo (25 ans) est officiellement devenu un joueur de Manchester United la semaine dernière. Les Red Devils ont déboursé 75 M€ pour s’attacher les services du joueur qui évoluait à Brentford. Ils ont surtout réussi à devancer la concurrence, incarnée notamment par Tottenham. Discret depuis sa signature chez les Mancuniens, Mbeumo s’est longuement confié au Telegraph ce mardi. L’occasion pour lui d’évoquer son choix mais aussi de revenir sur son mercato fou. « Non, j’ai toujours fait confiance à mon entourage et j’étais convaincu que cela arriverait (qu’il signerait, ndlr). Les périodes de transfert peuvent être longues, comme courtes. Il faut donc être patient et essayer de garder une attitude positive. J’étais évidemment en vacances, alors je voulais juste me reposer mentalement et physiquement, et si cela devait arriver, tant mieux. Bien sûr, j’ai parlé à d’autres managers pour connaître leurs projets, mais celui de Manchester United était très bien pour moi. Je pense que j’aime les défis. Il y a un très beau projet à Manchester et je voulais en faire partie. Manchester est un grand club. Je pense que c’est une excellente opportunité.»

Il en a d’ailleurs discuté avec Ruben Amorim. « Il m’a dit : "nous aimons gagner et nous voulons être la meilleure équipe". Et bien sûr, c’est ce que nous allons essayer de faire. La conversation a été très amicale et constructive. Il m’a expliqué son projet, ce qu’il voulait faire, et j’ai vraiment accroché.» Chez les Red Devils, la recrue pourra compter sur son compatriote camerounais, André Onana. « Je lui ai parlé et, oui, il voulait que je vienne. C’est toujours agréable d’avoir quelqu’un comme lui à mes côtés.» Mbeumo est prêt à tout donner sous ses nouvelles couleurs. « J’ai évidemment joué ailier principalement à Brentford, mais je n’ai pas de poste précis où je me sens le plus à l’aise. À Brentford, j’ai aussi joué en tant que numéro 10, voire numéro 9. Je peux jouer à tous ces postes. Je pense que maintenant, dans le football, il faut s’adapter et être capable de jouer à d’autres postes que celui que l’on considère comme étant le meilleur. Mais je pense que c’est vraiment bien d’acquérir de l’expérience. Quel que soit le poste que le coach me confie, j’y jouerai. Mon premier objectif est d’être prêt pour le début de saison, donc je vais continuer à travailler dur. Je veux toujours être meilleur qu’hier. Je suis très exigeant envers moi-même et j’essaie toujours de faire de mon mieux. Je n’aime pas non plus me fixer de limites.» Après la parole, place aux actes pour le nouveau joueur de MU.