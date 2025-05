Joselu remporte la Coupe du Qatar avec Al Gharafa

Arrivé à Al Gharafa cet été, où il a retrouvé l’ancien gardien du PSG Sergio Rico, Joselu n’a pas attendu longtemps pour continuer de garnir son armoire à trophées, après un passage réussi du côté du Real Madrid. L’ancien double buteur en demi-finale de Ligue des Champions s’est imposé ce samedi en finale de Coupe du Qatar contre Al Rayyan, où l’on retrouve notamment l’ancien lyonnais Thiago Mendes.

La suite après cette publicité

Une fin de saison idéale à laquelle l’ancien joueur du Real Madrid a collaboré de la manière qu’il connaît le mieux : en marquant. Une reprise de la tête parfaite, le 18e but de l’Espagnol cette saison toutes compétitions confondues. Un but qui a mis à l’abri Al-Gharafa après l’ouverture du score un peu plus tôt de Ferjani Sassi. Avec ce succès, Joselu et les siens décrochent donc une place en Ligue des Champions asiatique pour la saison prochaine.