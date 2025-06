John Textor en passe de régler un gros problème en échange de 200,4 M€

John Textor ne doit pas beaucoup dormir le soir. Patron de la galaxie Eagle, l’Américain a des ennuis avec presque tous ses clubs. Au Brésil, Botafogo est poursuivi devant la FIFA par Atlanta, car le club carioca n’a toujours pas versé le moindre centime dans le transfert du milieu argentin Thiago Almada. En France, l’Olympique Lyonnais attend toujours son passage devant la DNCG et a dû batailler pour récupérer sa licence UEFA qui lui permet de jouer la coupe d’Europe.

Enfin, Crystal Palace se retrouve en position d’être une victime collatérale de l’OL. Comme chaque année avec les clubs concernés par la multipropriété, des doutes subsistent sur leur participation en coupe d’Europe. Un sujet qui concerne l’OL et la formation londonienne, dont John Textor détient 43% des parts. Les deux équipes sont qualifiées pour la prochaine Ligue Europa et elles sont censées convaincre l’instance dirigeante du football européen qu’elles peuvent jouer toutes les deux la C3.

Textor vend au rabais

Entretemps, Nottingham Forest a écrit à l’UEFA pour tenter de la convaincre d’expulser les Eagles de la Ligue Europa. Une manœuvre pas très fair-play, mais qui ne surprend personne puisque si Palace était exclu, Nottingham Forest prendrait sa place. Malheureusement pour les Reds, le Times leur a annoncé une mauvaise nouvelle ce soir. Le journal anglais assure que John Textor est disposé à vendre ses parts de Crystal Palace aux co-propriétaires actuels, Josh Harris et David Blitzer.

Pour se faire et éviter à Crystal Palace tout risque d’exclusion par l’UEFA, Textor va vendre ses parts en échange de 170 millions de livres, soit environ 200,4 M€. Un prix qui aurait pu être plus élevé. Une source proche du boss de l’OL a fait savoir au Times que le prix de vente est inférieur aux tarifs du marché et que Textor aurait pu en tirer environ 224 M€. Cependant, l’Américain a choisi de fixer un prix de vente moins élevé afin de convaincre la paire Harris-Blitzer de passer à l’action rapidement et de clore ce dossier.