CdM des Clubs : le PSG et les manifestations de Los Angeles

Alors que la tension monte à Los Angeles en raison des manifestations contre la politique migratoire de Donald Trump, la Coupe du Monde des Clubs, qui débute samedi, n’est pour l’instant pas impactée. Le PSG, installé à Newport Beach et basé à l’université d’Irvine pour ses entraînements, reste à l’écart des zones de tension, indique RMC.

La FIFA suit néanmoins la situation de près, notamment pour la sécurité autour du Rose Bowl, où se jouera PSG-Atlético dimanche. Les Madrilènes, logés plus près du centre-ville, sont plus exposés aux perturbations. Des ajustements pourraient être apportés au dispositif de sécurité, sans que cela remette en cause, à ce stade, la tenue du match.

