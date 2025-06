Galatasaray : 1 million de fans ont suivi le vol de Leroy Sané !

Les fans de Galatasaray sont décidément de vrais amoureux du football. Alors que nous vous révélions ce mercredi que Leroy Sané était très proche de s’engager avec le club turc, l’écurie coachée par Okan Buruk a elle même annoncé mener des négociations avec l’attaquant bavarois. Une annonce qui semble avoir eu de l’effet auprès des fans.

Le club a diffusé un live sur sa chaîne YouTube, sur lequel on peut voir suivre le trajet vers Istanbul de l’avion dans lequel voyage le joueur de 29 ans. Et les supporters ont adoré, puisque plus d’un million de personnes étaient présentes en simultanées sur ce direct. Absolument phénoménal.