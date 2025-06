Leroy Sané est très proche de s’engager à Galatasaray

La saison 2024/2025 de Leroy Sané au Bayern Munich a été marquée par une nette baisse de régime, contrastant fortement avec les attentes placées en lui. Après un début de saison encourageant, l’ailier allemand a peu à peu perdu en influence dans le jeu bavarois. En Bundesliga, il n’a inscrit que 11 buts et délivré 5 passes décisives, un bilan très modeste pour un joueur de son calibre, censé être un leader offensif du club. En Ligue des champions, son impact a également été limité, avec des prestations en demi-teinte lors des matchs à enjeu. Longtemps critiqué pour son irrégularité, Sané n’a pas su inverser la tendance cette saison, affichant parfois un manque d’intensité et de détermination dans les grands rendez-vous, ce qui a contribué à la frustration grandissante autour de son cas. Face à ce constat, le Bayern Munich n’a pas tardé à trancher : dès l’ouverture du mercato estival 2025, Leroy Sané a été placé sur la liste des transferts.

Le club bavarois cherche à renouveler son secteur offensif, et la vente de Sané est perçue comme une priorité, autant pour des raisons sportives que financières. L’international allemand, dont le contrat court jusqu’à la fin du mois de juin, ne faisait plus partie des plans du nouvel entraîneur, et son départ est vu comme une opportunité de libérer une place importante dans l’effectif ainsi qu’une part significative de la masse salariale. Cette mise sur le marché dès les premières heures du mercato confirme la volonté du Bayern de tourner une page et de se séparer d’un joueur dont le potentiel n’a été que trop rarement pleinement exploité sous le maillot rouge. Une rumeur avait un temps évoqué un intérêt de l’OM, mais le dossier n’a jamais réellement avancé.

Contrat de 3 ans à Istanbul

Après plusieurs semaines de discussions en coulisses, l’avenir de Leroy Sané semble désormais s’écrire loin de la Bavière. Selon nos informations, l’international allemand est sur le point de s’engager avec Galatasaray, un tournant inattendu mais logique au vu de sa situation contractuelle et sportive. Le club stambouliote, désireux de renforcer son statut sur la scène européenne, a convaincu Sané grâce à un projet ambitieux, avec la Ligue des champions en toile de fond.

D’après nos indiscrétions, l’ailier de 29 ans s’apprête à signer un contrat de trois ans avec un salaire net estimé entre 10 et 11 millions d’euros par saison. Une opération d’envergure pour le champion de Turquie, qui s’offre l’un des noms les plus en vue du football allemand malgré une saison en demi-teinte. La perspective de retrouver un rôle central dans un environnement passionné a pesé dans la décision de Sané, qui espère relancer sa carrière dans un championnat où l’exigence et la ferveur ne manquent pas.