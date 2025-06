Monaco fait le forcing pour Uğurcan Çakir

Les clubs de Ligue 1 commencent doucement mais sûrement à accélérer sur leur mercato. C’est notamment le cas de l’Olympique de Marseille qui a déjà réalisé deux jolis coups. En plus d’Angel Gomes, le club phocéen va enregistrer l’arrivée dans les prochaines heures du défenseur central anglais CJ Egan-Riley libre depuis son départ de Burnley. Alors forcément, la concurrence va devoir s’activer aussi pour préparer, le plus tôt possible, et au mieux le début de saison.

C’est notamment le cas de l’AS Monaco qui souhaite visiblement reconstruire dans les grandes lignes son effectif. Dans le secteur offensif, Ansu Fati semble être l’une des priorités de l’été. Mais pour le moment, la piste est à l’arrêt et la première offre monégasque a même été rejetée par le FC Barcelone. Mais ce n’est pas le seul profil ciblé par le club de la principauté. Dans le secteur défensif, la formation d’Adi Hütter cherche aussi activement un gardien de but. Et il y a quelques jours déjà, les médias turcs annonçaient que Monaco avait ciblé Uğurcan Çakır (29 ans), portier de Trabzonspor.

Monaco va faire une deuxième offre

Avec un Philipp Köhn et Radoslaw Majecki qui n’ont pas toujours donné satisfaction, Monaco a donc décidé d’aller chercher un nouveau gardien, avec une expérience du haut niveau. International turc (33 sélections), Çakır a connu une saison très satisfaisante (18 clean sheets) en plus de disputer la Ligue Europa avec son club. La presse turque avait d’ailleurs annoncé que Monaco avait formulé une première offre de 9 millions pour racheter ses deux dernières années de contrat. Mais cette offre n’était pas suffisante.

Selon les informations de plusieurs médias turcs, Monaco insiste et va proposer désormais 13 millions d’euros pour s’attacher ses services. Une offre qui correspond aux exigences de Trabzonspor et qui pourrait bien être acceptée par le club. En Turquie, on est plus qu’optimiste dans ce dossier et on estime que Monaco pourrait boucler ce deal avant même la fin du mois de juin alors que Fenerbahçe a longtemps cru réussir à doubler l’ASM dans ce dossier.