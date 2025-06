Monaco : le Barça rejette finalement la première offre pour Ansu Fati !

C’est une piste qui avait été révélée il y a quelques semaines déjà et qui devait rapidement se boucler. Indésirable du côté du FC Barcelone depuis plusieurs saisons, Ansu Fati semblait proche de rebondir du côté de la Ligue 1 et de l’AS Monaco. L’attaquant espagnol était la priorité offensive de la formation monégasque et on annonçait même un accord trouvé entre Monaco et le Barça pour un prêt avec option d’achat. Mais après un emballement médiatique, ce dossier avait connu un premier coup d’arrêt.

En effet, la presse catalane expliquait que l’AS Monaco tardait à faire sa première offre alors qu’on parlait d’abord d’un prêt avec une option d’achat de 30 millions d’euros. La raison ? Monaco patientait et tentait de trouver la meilleure formule pour conclure ce deal et l’idée d’un transfert définitif avec des clauses permettant au Barça de s’y retrouver dans le futur a ainsi émergé. Mais au final, ce dossier a connu une petite évolution ces dernières heures. Et elle n’est pas spécialement positive.

Monaco n’a pas convaincu le Barça

Selon les informations de Marca, l’AS Monaco a enfin formulé une première offre ces derniers jours. Une offre rapidement refusée par le Barça. Le club catalan souhaitait vendre le joueur pour renflouer les caisses mais aussi garder la main avec quelques clauses autour de ses performances. Mais l’AS Monaco a proposé un prêt sans prendre en charge l’intégralité du salaire de l’international espagnol (11 matches, 0 but, 0 passe décisive cette saison). Refusé par le Barça qui ne veut pas financer le salaire important de son joueur.

Pour le moment, Marca explique qu’on ne sait toujours pas si l’AS Monaco va revenir à la charge avec une nouvelle offre. Jorge Mendes, agent du joueur, essaye de trouver une solution et de convaincre Monaco d’ajuster son offre en fonction des exigences du Barça. Car il a conscience que son joueur, à l’arrêt depuis plusieurs saisons, doit vite relancer sa carrière. Reste donc à savoir si ce sera du côté de l’AS Monaco ou ailleurs…