Ballon d’Or 2025 : Hansi Flick n’aime venir aux cérémonies

Hansi Flick était bien présent avant-hier à Paris avec la délégation du FC Barcelone pour assister à la cérémonie du Ballon d’Or. Mais après avoir vu Ousmane Dembélé devancer Lamine Yamal, le coach allemand a demandé au contingent blaugrana de rentrer directement en Catalogne. Ce mercredi, l’intéressé a d’ailleurs confirmé qu’il n’aimait pas trop ce genre de rendez-vous.

« Ces événements ne sont pas mon truc préféré, mais ils font partie de mon travail. C’est pourquoi j’ai accompagné le reste de l’expédition. J’y ai discuté avec des personnes importantes. J’ai été ravi de discuter avec Matthäus et d’autres légendes du Bayern. Ils m’ont dit qu’ils adoraient notre façon de jouer au football. C’est agréable à entendre. Je suis très fier de mon équipe », a-t-il déclaré en conférence de presse.