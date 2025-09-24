Menu Rechercher
Commenter
Liga

Ballon d’Or 2025 : Hansi Flick n’aime venir aux cérémonies

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Hansi Flick avec le FC Barcelone @Maxppp

Hansi Flick était bien présent avant-hier à Paris avec la délégation du FC Barcelone pour assister à la cérémonie du Ballon d’Or. Mais après avoir vu Ousmane Dembélé devancer Lamine Yamal, le coach allemand a demandé au contingent blaugrana de rentrer directement en Catalogne. Ce mercredi, l’intéressé a d’ailleurs confirmé qu’il n’aimait pas trop ce genre de rendez-vous.

La suite après cette publicité

« Ces événements ne sont pas mon truc préféré, mais ils font partie de mon travail. C’est pourquoi j’ai accompagné le reste de l’expédition. J’y ai discuté avec des personnes importantes. J’ai été ravi de discuter avec Matthäus et d’autres légendes du Bayern. Ils m’ont dit qu’ils adoraient notre façon de jouer au football. C’est agréable à entendre. Je suis très fier de mon équipe », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Hansi Flick

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Hansi Flick Hansi Flick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier