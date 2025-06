Real Madrid : Xabi Alonso a déjà menacé Vinicius Jr et Kylian Mbappé !

Xabi Alonso a déjà la main dans le cambouis. Le nouvel entraîneur du Real Madrid sait qu’il a du pain sur la planche pour remettre l’équipe sur le droit chemin, et compte bien aller au bout dans cette Coupe du Monde des Clubs 2025. Bien aidé par sa direction qui est en train de le gâter avec un mercato intéressant - Huijsen et Alexander-Arnold sont déjà à sa disposition alors que Mastantuono débarquera mi-août - le tacticien basque a l’intention de faire les choses à sa manière cette saison et il veut mener à bien une petite révolution pour changer certains problèmes qui ont été récurrents à Madrid ces derniers temps.

Parmi ces principaux soucis qui ont déjà été pointés du doigt par l’opinion publique madrilène, il y a le repli défensif quasi inexistant de certains joueurs, très avares d’efforts à la récupération du ballon. Un constat qui concerne principalement les joueurs offensifs, avec Vinicius Jr et Kylian Mbappé qui ont été décriés et dont les statistiques de km parcourus, en Ligue des Champions notamment, étaient sans équivoque.

Mbappé et Vinicius Jr vont devoir courir

Comme l’explique la Cadena SER, l’ancien milieu de terrain de Liverpool et du Real Madrid a tenu à faire passer un message très clair à l’équipe : ils vont devoir courir et se donner en défense. Et celui qui ne fera pas les efforts en défense sera tout simplement mis sur la touche, quels que soient leur statut et leurs statistiques. Xabi Alonso attend de ses joueurs qu’ils sortent sur le terrain avec le couteau entre les dents et il sera intransigeant. Tout joueur qui ne participera pas aux tâches défensives sera mis sur le banc.

Un message ciblé, forcément, et la radio est d’ailleurs très précise dans le titre de son article : « l’avertissement très clair de Xabi Alonso à ses joueurs : même Mbappé ne se sauve pas ». En plus du Français, Vinicius Jr, Rodrygo Goes et dans une moindre mesure Jude Bellingham sont aussi concernés. Indépendamment du nombre de buts qu’ils pourront marquer, tous devront prêter main forte en défense afin d’éviter une nouvelle saison ratée et sans titre majeur…

