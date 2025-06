Nouveaux contacts en cours entre l’AS Monaco et Paul Pogba !

Et si Paul Pogba faisait vraiment son retour en France ? Le milieu de terrain de 32 ans n’a jamais joué dans le championnat de France de première division, mais seize ans après avoir quitté l’équipe U17 du Havre (pour rejoindre Manchester United), le champion du monde 2018 pourrait avoir l’opportunité de découvrir la L1. Toujours au chômage malgré l’autorisation de rejouer au football depuis le mois de mars, la Pioche a souvent fait parler les fans de l’OM.

Pablo Longoria a confirmé avoir discuté avec l’ancien pensionnaire de la Juventus et de Manchester United, mais le président phocéen a fait savoir qu’il ne souhaitait pas fragiliser l’équilibre (financier) de son équipe. En revanche, nous vous avions révélé en exclusivité que le natif de Lagny-sur-Marne avait été proposé à l’AS Monaco. Un profil intéressant pour les Asémistes.

Monaco creuse la piste Pogba

L’ASM souhaite enrôler un joueur d’expérience pour son entrejeu et le volet financier du dossier Pogba ne serait pas un frein aussi important qu’il l’est pour Marseille. Et alors que l’on se demandait si le troisième du dernier classement de Ligue 1 allait vouloir donner suite à cette piste, Sky Italie vient de lâcher une petite bombe ce vendredi après-midi.

Dix jours après avoir été contacté par le clan Pogba, Monaco a initié de nouveaux contacts avec l’entourage du joueur. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, les discussions entre les deux parties vont bon train et on devrait rapidement savoir si Pogba a de réelles chances d’atterrir en Principauté. Un contrat de deux ans a été proposé à l’international français et les discussions autour du projet vont se poursuivre ce week-end pour parvenir à un accord. Et si c’est le cas, la Ligue 1 s’offrirait l’une des opérations les plus clinquantes du mercato, même s’il convient de rappeler que Paul Pogba n’a plus rejoué en compétition officielle depuis le 3 septembre 2023.