L’AS Monaco a bouclé l’arrivée de Lukáš Hrádecký

Cet été, le mercato de l’AS Monaco n’est pas passé inaperçu. En effet, le club asémiste a déjà réussi à attirer Eric Dier (Bayern Munich), Paul Pogba (libre) et Ansu Fati (FC Barcelone). De jolis noms pour l’équipe d’Adi Hütter, mais un autre dossier prioritaire restait important : le recrutement d’un nouveau gardien de but. En effet, Radoslaw Majecki et Philipp Köhn ont déçu la saison dernière et aucun d’entre eux n’a su durablement s’imposer.

La suite après cette publicité

Les noms de Lucas Perri (qui a filé à Leeds United), David De Gea (Fiorentina), Dordje Petrovic (désormais à Bournemouth), Vanja Milinkovic-Savic (Torino) ou encore André Onana (Manchester United) ont été liés au club du Rocher. Mais finalement, on apprenait qu’un accord a été trouvé entre l’ASM et Lukáš Hrádecký (35 ans), le gardien du Bayer Leverkusen.

La suite après cette publicité

Un transfert à 4 millions d’euros

L’international finlandais (101 sélections) était annoncé sur le départ depuis l’arrivée de Mark Flekken du côté de l’écurie d’Erik ten Hag. Et tout est en train d’aller très vite dans ce dossier puisque l’édition allemande de Sky Sports informe que le Bayer Leverkusen et l’AS Monaco ont trouvé un accord pour un transfert définitif du portier finlandais. L’indemnité de transfert s’élèverait à 4 millions d’euros, bonus compris.

Le gardien de 35 ans attend maintenant le feu vert pour passer sa visite médicale et signer son contrat à l’ASM. Une recrue de taille pour le dernier troisième de Ligue 1, qui espère maintenant pouvoir compter sur ses deux autres coups de l’été, Paul Pogba et Ansu Fati. «Ils travaillent sur leur structure physique, leur équilibre. On ne peut pas comparer les deux. Je pense qu’Ansu est un peu plus proche de rejoindre l’équipe», expliquait Adi Hütter. Le mercato monégasque avance bien, dans l’attente d’éventuels départs…