«On n’est pas là pour déranger l’AS Monaco» : Marco Simone lance son grand projet Monaco United FC !

«Un vent nouveau souffle sur les hauteurs de la Principauté. À Monaco, terre de sport et d’excellence, un projet ambitieux voit le jour : le Monaco United Football Club». Le lundi 9 juin 2025, dans le cadre élégant du Méridien Beach Plaza à Monte-Carlo, un moment symbolique et fondateur a marqué l’actualité sportive de la Principauté : la conférence de presse de lancement du Monaco United Football Club. Devant un parterre de journalistes, de partenaires et de passionnés, Marco Simone, ancien international italien et figure emblématique de l’AS Monaco est apparu visiblement ému mais déterminé, pour présenter un projet novateur qui entend redessiner les contours du football local, en plaçant le football féminin au cœur de son ambition. Dans une atmosphère à la fois solennelle et pleine d’espoir, le fondateur et président du club a pris la parole pour dévoiler les grandes lignes d’une initiative ambitieuse, inclusive et profondément ancrée dans l’avenir. Une prise de parole attendue, qui amorce une nouvelle ère pour le sport en Principauté. Presque deux mois plus tard, le projet s’est déjà très bien développé.

Interrogé en exclusivité par Foot Mercato, Marco Simone nous dévoile les coulisses de ces premières semaines très actives mais fondatrices pour la suite de ce grand rêve. « Le projet est parti d’une approche dans le travail avec le Paris Saint-Germain féminine. C’est difficile à dire pour quelle raison, mais j’ai commencé à suivre le Paris Saint-Germain féminine, tout le championnat français et la Ligue des champions. Je me suis passionné, je suis tombé amoureux. J’étais l’entraîneur virtuel du Paris Saint-Germain pour toute la saison, pour essayer de comprendre. C’était vraiment intéressant. J’ai donc eu l’envie de faire quelque chose, à Monaco. Une équipe féminine n’existe pas vraiment sur le territoire de Monaco. Il y a une association féminine, mais ce n’est pas l’AS Monaco. J’ai créé mon projet dédié majoritairement pour les filles. Je regardais l’Arkema et je me suis dit que ce n’était pas possible qu’il n’y ait pas d’équipe à Monaco. Cette année, il y a Marseille et Lens qui viennent de monter. Ce sera intéressant avec toutes les grandes équipes qui sont déjà présentes. Il faut que les joueuses de Monaco puissent représenter le pays à un niveau important». Ce projet grandeur nature entend bien révolutionner le sport monégasque dominé par l’AS Monaco et l’AS Monaco Basket, mais surtout le football féminin français.

Le football féminin au cœur du projet

Un nouveau chapitre s’ouvre dans l’histoire du sport monégasque avec la naissance du Monaco United Football Club, un projet structurant et visionnaire entièrement tourné vers le développement du football féminin. Fondé officiellement en août 2025 par l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco, ce club se démarque dès sa création par une orientation résolument moderne et audacieuse. Contrairement aux modèles classiques où les équipes masculines prédominent, Monaco United fait du football féminin son moteur principal, avec une volonté affirmée de bâtir une institution forte, ancrée localement, mais tournée vers l’international : « A Monaco, ce n’est pas évident. C’est une principauté importante, mais c’est un territoire physique très important. On est un autre club. On pourrait avoir notre équipe masculine. La base du projet reste l’équipe féminine, donc cette année, on a assuré l’inscription de l’équipe féminine. Début septembre, elles auront le premier match de Coupe de France en attendant le calendrier du championnat. Le football féminin m’a profondément passionné et touché à l’intérieur de moi. J’ai retrouvé quelque chose qu’il n’y a plus dans le football masculin». À travers la Monaco United Women’s Team, le club entend incarner une nouvelle forme d’excellence sportive, nourrie par des valeurs de respect, d’égalité, de professionnalisme et d’innovation. Pour Marco Simone, revenir sur les hauteurs monégasques là où il signait il y a 25 ans son contrat de joueur est un symbole fort.

Dès sa première saison, l’ambition est claire : hisser l’équipe féminine au plus haut niveau, en France d’abord, puis en Europe. L’équipe, qui évoluera en cinquième division nationale (D5) dès septembre, vise la montée immédiate et compte aussi briller en Coupe de France. À ses côtés, le Racing City Group, partenaire majeur du projet, confirme la portée internationale de Monaco United. Morris Pagniello et Justin Davis, fondateurs du groupe, affichent une ambition claire : faire de Monaco United l’un des meilleurs clubs féminins au monde. Et pour cela, une stratégie de recrutement globale a déjà été enclenchée, avec des joueuses venues de France, d’Italie, d’Espagne, d’Amérique latine et d’Afrique. « J’ai fondé l’association avec deux personnes qui sont à Monaco, parce que la loi impose qu’il faut qu’il y ait deux personnes majeures résidant à Monaco. Morris et Justin sont deux personnes différentes qui travaillent dans deux milieux différents. Justin est un gros entrepreneur dans l’immobilier qui dirige une entreprise avec plus de 500 personnes qui s’est développée à Hong Kong et à Dubai. Il est un grand passionné de sport qui s’appuie sur les connaissances de Morris. Morris travaille dans le football, surtout dans les développements académiques. C’est quelqu’un qui a une quinzaine d’académies en Amérique, dans le monde entier, avec 26 000 licenciés dont 9 000 filles. Il a une capacité de développement de l’académie et c’est grâce à Morris que je suis entré en contact avec Justin Davis et de là, le projet est né», explique-t-il. Pour porter cette dynamique, Marco Simone ne se limite pas à la présidence du club : il prend personnellement les commandes sportives de l’équipe féminine en tant qu’entraîneur principal. Un rôle qu’il endosse avec passion et rigueur, après s’être immergé depuis plus d’un an dans l’univers du football féminin.

Un large éventail d’objectifs

Mais le projet ne s’arrête pas à l’équipe féminine. Monaco United déploie une vision d’ensemble, à travers la mise en place d’une structure masculine en pleine construction, d’une académie internationale et de parcours d’élite pour les jeunes talents. La Monaco United Academy, ouverte aux filles et garçons de 14 à 23 ans, représente un pilier fondamental du club. Son objectif est double : former les champions de demain tout en leur offrant un accompagnement éducatif de qualité. « On est en train de structurer l’accueil des joueurs qui vont être accueillis sur le territoire français, italien ou monégasque pour leur donner après l’autorisation académique pour 10 mois. Au-delà de la question du football, ils auront la possibilité de continuer leurs études, de participer aux entraînements toute la semaine pour pouvoir participer aux championnats de France, parce qu’ils vont être licenciés avec le Monaco United» Pour porter cette ambition, un ambassadeur de renom a été nommé : Adil Rami, champion du monde 2018, qui jouera également quelques matchs avec l’équipe masculine pour contribuer à son développement. Le club prévoit à court terme d’accueillir entre 30 et 50 joueuses et joueurs par section, grâce à un vaste réseau de détection et une politique d’investissement sur plusieurs axes : infrastructures, académies, média, engagement des supporters et partenariats. Le tout dans une logique cohérente et durable qui vise à faire de Monaco United une référence en matière de club moderne, formateur et performant.

« Pas cette année mais l’année d’après, on aura l’idée d’inscrire l’équipe masculine. Mais tout le développement est basé sur l’équipe féminine pour l’instant, c’est la priorité, l’équipe phare, le moteur. On a fait des open days. On a reçu 35 filles déjà. On ne dit pas que Monaco United a une équipe féminine. On veut dire que Monaco United a aussi une équipe masculine. On a inversé le phénomène classique. Cette saison, on a décidé de partir qu’avec l’équipe féminine, sans aucune masculine. Mais la porte est ouverte à l’échelle locale pour le projet. Ce n’est pas une obligation l’équipe masculine, mais c’est dans le projet. On n’est pas là pour déranger l’AS Monaco. On n’a pas besoin d’informer l’AS Monaco. Ils font partie de ma vie et de ma famille. C’est un club qui doit être la référence à respecter pour nous aujourd’hui. On n’est pas là pour créer une rivalité. C’est un grand club. Et nous, nous sommes un nouveau club» Enfin, l’implantation du club au stade Didier Deschamps, à Cap d’Ail – à deux pas du mythique Stade Louis II – affirme clairement sa volonté d’ancrage territorial, tout en marquant une identité indépendante et forte. Le ton est donné : Monaco United Football Club ne sera pas un club comme les autres. Il entend faire rayonner la Principauté sur les terrains, tout en changeant durablement le paysage du football féminin en France. En bâtissant un modèle d’excellence qui place l’humain, la formation et l’égalité au centre, Marco Simone et son équipe ouvrent une nouvelle voie, ambitieuse et inspirante. Un souffle neuf pour Monaco, une aventure passionnante à suivre dès maintenant.