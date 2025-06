L’ancienne pépite marocaine Hachim Mastour a retrouvé un club

Hachim Mastour va reprendre du service en Serie C, troisième division italienne. Après ses aventures avec le RCA Zemamra et l’Union Touarga, l’ancienne pépite de l’AC Milan reprendra du service. Selon L’Arena, le joueur marocain serait très proche de signer un contrat d’un an avec le Virtus Verona, assorti d’une option pour un deuxième. Pour Mastour, ce serait sa troisième expérience en Serie C, après celles avec Carpi et la Reggina.

Pour rappel, la pépite italomarocaine repérée à l’AC Milan dès 14 ans, a rapidement été propulsé sur le devant de la scène grâce à ses contrôles virtuoses et un buzz viral, sa vidéo dribblant une cerise ayant fait le tour du monde. Malgré les attentes énormes, les prêts infructueux à Málaga et Zwolle, plus les blessures, ont freiné son ascension, le laissant sans apparition en D1 avec le Milan. Victime d’un environnement obnubilé par les contrats plutôt que son épanouissement, Hachim Mastour avouait : « la lumière est venue trop tôt… les réseaux sociaux m’ont volé mon enfance »