L’Angleterre s’alarme des propos fracassants de Thomas Tuchel contre Bellingham

La défaite en amicale contre le Sénégal (1-3) peut-elle laisser des traces chez les Three Lions ? La réponse est oui pour la presse anglaise mais pas pour des raisons tactiques ou purement sportives. C’est surtout l’attitude de Jude Bellingham qui inquiète. Le milieu de terrain, dont le but de l’égalisation a été refusé en fin de match pour une main de Colwill, a eu une attitude agressive, notamment envers le corps arbitral et la personne de Stéphanie Frappart. Même Thomas Tuchel l’a vu et en a parlé dans une interview à TalkSports en faisant d’ailleurs référence à sa propre mère, qui n’aurait pas apprécié ce comportement de mauvais garçon.

La suite après cette publicité

« Il a le feu sacré (…) c’est sa force. Mais cette fougue s’accompagne aussi de caractéristiques qui peuvent vous intimider, peut-être même en tant que coéquipier, admet le sélectionneur. On voit parfois l’explosion envers les arbitres et la colère dans son jeu. S’il peut canaliser cela de la bonne manière, et si nous pouvons l’aider à le faire, alors il aura certainement ce qu’il nous faut. Je vois que cela peut créer des émotions contradictoires. Je le vois avec mes parents, avec ma mère, qui parfois ne peut pas voir le gars gentil, bien éduqué et bien élevé que je vois. (…) C’est un garçon spécial, gentil, très ouvert, très intelligent et très facile à gérer, jusqu’à présent. »

La suite après cette publicité

«Cela pourrait se retourner contre Tuchel»

Ces propos ont très largement été repris outre-Manche où on s’étonne de cette transparence. Si c’est un message envoyé par l’Allemand à son joueur phare, «c’est un jeu dangereux», écrit le Daily Mail. «Cela pourrait se retourner contre lui, étant donné que l’entourage de Jude Bellingham n’apprécie pas la moindre critique envers la star au centre de leur univers.» Surtout que le sélectionneur a pris à témoin certains de ses joueurs en évoquant les «caractéristiques qui peuvent vous intimider.» Cette phrase aussi au pu étonner dans la mesure où l’objectif est de construire un groupe capable de remporter la Coupe du Monde 2026.

Certains commentateurs ont fait référence aux précédents coups de sang du Madrilène et ont également constaté sa nervosité sur le terrain mardi soir. Il a d’ailleurs frappé la glacière sur son banc de touche, agacé par ce qui se passait sur le terrain. Personne n’a oublié à Madrid son fameux «fuck off» balancé à l’arbitre de Real Madrid-AC Milan en novembre dernier. En Angleterre, on estime qu’il s’agit d’une belle épine que Tuchel s’est lui-même plantée dans le pied, sans pour autant tout excuser au joueur. Il est d’ailleurs rappelé que bon nombre d’anciennes stars de la sélection sont passées par des excès de colère à l’instar de Wayne Rooney, Gary Neville, Steven Gerrard ou encore David Beckham.