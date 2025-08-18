Brésil : Carlo Ancelotti va se passer de Vinícius Jr

Carlo Ancelotti a décidé de se passer de Vinícius Júnior pour la prochaine trêve internationale avec le Brésil. Suspendu contre le Chili et jugé trop exposé pour le déplacement en altitude face à la Bolivie, l’attaquant du Real Madrid bénéficiera d’un temps de repos précieux avant la suite de la saison. Selon la presse brésilienne, le sélectionneur de la Seleção privilégie ainsi sa récupération plutôt qu’un déplacement éprouvant à 4 100 mètres d’altitude.

En revanche, Rodrygo et Éder Militão font leur retour dans la liste provisoire transmise aux clubs. Absent en juin après avoir convenu avec Ancelotti qu’il n’était pas dans sa meilleure forme, Rodrygo retrouve désormais un rôle central et a de grandes chances d’être retenu dans la sélection définitive, attendue lundi 25 à Rio de Janeiro.