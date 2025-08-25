El-Bilal Touré tout proche de rejoindre Besiktas

Depuis ses débuts à Reims, El-Bilal Touré n’a eu cesse de s’engager dans des projets stimulants. Après une pige à Almeria, l’attaquant malien a rejoint l’Atalanta Bergame contre 30 millions d’euros. Après des débuts intéressants, le buteur de 23 ans a été prêté à Stuttgart la saison passée. Cet été, le natif d’Adjamé est bien parti pour goûter à un autre projet excitant. En effet, dans un communiqué concis, Besiktas a indiqué que des négociations avaient été ouvertes pour l’arrivée en prêt d’El-Bilal Touré sur les bords du Bosphore cet été :

«Beşiktaş Futbol A.Ş. a informé KAP que les négociations ont commencé pour le transfert du footballeur professionnel El Bilal Touré. La déclaration envoyée par Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. à la plateforme de divulgation publique est la suivante : "Des négociations ont été entamées avec le joueur et son club l’Atalanta Bergame concernant le transfert temporaire du footballeur professionnel El Bilal Touré avec une option d’achat conditionnelle."»