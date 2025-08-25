Menu Rechercher
Commenter
Officiel Süper Lig

El-Bilal Touré tout proche de rejoindre Besiktas

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
El Bilal Touré @Maxppp

Depuis ses débuts à Reims, El-Bilal Touré n’a eu cesse de s’engager dans des projets stimulants. Après une pige à Almeria, l’attaquant malien a rejoint l’Atalanta Bergame contre 30 millions d’euros. Après des débuts intéressants, le buteur de 23 ans a été prêté à Stuttgart la saison passée. Cet été, le natif d’Adjamé est bien parti pour goûter à un autre projet excitant. En effet, dans un communiqué concis, Besiktas a indiqué que des négociations avaient été ouvertes pour l’arrivée en prêt d’El-Bilal Touré sur les bords du Bosphore cet été :

La suite après cette publicité

«Beşiktaş Futbol A.Ş. a informé KAP que les négociations ont commencé pour le transfert du footballeur professionnel El Bilal Touré. La déclaration envoyée par Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. à la plateforme de divulgation publique est la suivante : "Des négociations ont été entamées avec le joueur et son club l’Atalanta Bergame concernant le transfert temporaire du footballeur professionnel El Bilal Touré avec une option d’achat conditionnelle."»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
Besiktas
Atalanta
El Bilal Touré

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
Besiktas Logo Besiktas
Atalanta Logo Atalanta
El Bilal Touré El Bilal Touré
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier