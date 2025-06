Netflix va sortir une série sur la saison du PSG

Nasser al-Khelaïfi a annoncé la sortie prochaine d’un documentaire consacré à la saison 2024-2025 du Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée au média qatari Al Kass, le président du PSG a expliqué qu’une série produite en partenariat avec Netflix retracera l’intégralité de cette année historique pour le club, jusqu’à la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis.

La suite après cette publicité

« On aura une série Netflix qui retrace notre saison jusqu’après la Coupe du Monde », a déclaré le dirigeant qatari, faisant allusion à la victoire en Ligue des Champions et aux moments forts comme la demi-finale retour contre Arsenal. Le format et la date de diffusion n’ont pas encore été précisés, mais c’est assurément un programme sur lequel risquent de se jeter les supporters du club de la capitale.