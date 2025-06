Youssouf Sabaly a accepté la proposition d’Al-Duhail

Comme révélé il y a deux jours, le défenseur sénégalais Youssouf Sabaly est tout proche de s’engager avec Al-Duhail, au Qatar. Ce qui est plus surprenant, c’est qu’il n’a même pas fallu une offre mirobolante pour le convaincre. Alors qu’il était sous contrat jusqu’en 2026 avec le Betis Séville, rejoint en 2021, et qu’il touchait 2 M€ brut par an en Espagne, il a accepté une proposition assez proche de la part d’Al-Duhail.

En effet, il va percevoir un salaire d’1,2 M€ net par an avec Al-Duhail. Un choix qui s’explique aussi par une durée de contratplus longue offert par le club qatari. Formé au PSG, passé par Evian Thonon Gaillard, le FC Nantes et surtout Bordeaux, l’international sénégalais va donc rallier le club entraîné par Djamel Belmadi.