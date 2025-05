Will Still devient l’entraîneur de Southampton !

Il n’aura pas attendu longtemps pour rebondir. Après avoir annoncé ce samedi son départ du RC Lens pour des raisons personnelles, Will Still semblait tout proche de l’Angleterre, plus précisément de Southampton. Et c’est désormais officiel : le technicien de 32 ans va bel et bien s’asseoir sur le banc des Saints, qui ont annoncé la nouvelle via X.

C’est un sacré défi qui attend l’ancien coach du Stade de Reims de l’autre côté de la Manche. Le club jusqu’ici entraîné par Simon Rusk a connu un exercice 2024-2025 absolument cataclysmique, terminant à la dernière place de Premier League, avec seulement 12 petits points au compteur et 10 unités de retard sur le 19e. L’objectif sera clair pour l’an prochain : remonter dans l’élite du football anglais dès que possible. Une sacrée mission.