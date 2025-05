RC Lens : l’annonce de départ poignante de Will Still

Pour des raisons qui lui appartiennent, Will Still a fait le choix de quitter le RC Lens après une saison dans l’Artois. Le technicien belge l’a confirmé ce samedi dans un message touchant posté sur son compte Instagram. Pour rappel, l’ancien entraîneur de Reims est pressenti pour retourner en Angleterre, où Southampton fait office de favori pour l’attirer. «A vous Lensois, à toi Bollaert… Il est temps pour moi de tourner la page et de quitter le club. Ce n’est jamais simple de prendre ce genre de décision, surtout quand on a la chance de travailler dans un environnement aussi passionné, avec des gens aussi investis et chaleureux. Cette saison a été tout sauf linéaire. Une saison de montagnes russes, avec ses tempêtes, ses changements de plans, ses accalmies, ses moments suspendus. On a souffert, douté, mais jamais abandonné. Et ensemble, on a fini par accomplir quelque chose de grand; terminer 8e avec un point de plus que la saison passée», écrit Still.

«J’ai toujours avancé avec honnêteté, avec droiture, sans jamais tricher, ni avec moi-même, ni avec vous. Et je continuerai à le faire, où que je sois. Rentrer chez moi ne veut pas dire que je m’arrête de vivre et de travailler, je veux simplement pouvoir le faire dans un environnement plus controlé et aux cotés des miens pour l’instant. Lens ne me quitte pas. Je reviendrai. Pour chanter, pour filmer et pour vibrer sur Les Corons, cette chanson qui résonnera toujours un peu en moi. Je tiens à remercier Le President, Joseph, Pierre et Jean Louis, Benjamin, Hugo, la direction sportive et toutes les personnes travaillant au sein du club. Le staff au complet, Ed et Nico, mais aussi évidemment le groupe des joueurs. Et puis vous, les supporters, vous êtes l’âme de ce club. Malgré tout ce qui a pu se passer, au niveau privé ou professionnel, vous avez toujours été la pour l’equipe, pour moi, inconditionnellement, dans le malheur ou la gloire. Bollaert, c’est quelque chose qu’on n’oublie jamais. Je pars avec beaucoup de souvenirs forts, et la fierté d’avoir fait partie, même un instant, de la famille Sang et Or»