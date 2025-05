Will Still quitte le RC Lens !

Lens a offert à Bollaert-Delelis une démonstration de force en surclassant Monaco (4-0) lors de la 34ème journée. Portés par un pressing intense et des transitions fulgurantes, les Sang-et-Or ont rapidement pris l’ascendant : Neil El Aynaoui a d’abord trompé Köhn (21e), puis a doublé la mise (56e). Avec dix tirs cadrés contre un seul pour les visiteurs, l’emprise lensoise ne s’est jamais démentie. Réduits à dix après l’expulsion de Magassa à la 67e, les Monégasques ont plié une nouvelle fois quand Thomasson a repris une frappe contrée d’Aguilar (73e), avant que Zaroury ne scelle le score d’un centre-tir excentré (78e). Peu inquiété, Mathew Ryan s’est distingué sur la seule occasion franche de Vanderson. Lens conclut ainsi sa saison à domicile en beauté et assure solidement sa 8ème place, tandis que Monaco, toujours 3ème, voit l’OM terminer officiellement à la 2ème position.

Mais après cette victoire exceptionnelle, Will Still a annoncé son départ du RC Lens : «j’ai pris la décision suite aux problèmes de santé de ma femme. Je ne serai pas l’entraîneur du RC Lens la saison prochaine. C’était la dernière de la saison à Bollaert, c’était aussi ma dernière. Pour de multiples raisons. La raison principale, c’est que j’ai besoin de rentrer chez moi», a-t-il déclaré, très ému en conférence de presse. Son entourage professionnel a d’or et déjà engagé des discussions avec plusieurs clubs de Championship en ce sens. Derrière le départ précipité de Will Still se cache surtout l’état de santé préoccupant de son épouse, dont la maladie chronique s’est brutalement aggravée ces dernières semaines. Fatigue extrême, séjours répétés à l’hôpital et nécessité d’un protocole de soins lourd à temps plein ont convaincu l’entraîneur qu’il devait se rendre entièrement disponible pour sa famille. Malgré la discrétion qu’il a toujours cultivée autour de sa vie privée, Still a confié aux dirigeants lensois que la priorité était désormais d’être présent chaque jour auprès de ma femme, d’origine anglaise, pendant cette phase délicate. Son choix, profondément humain, explique la rupture soudaine d’un projet sportif qu’il jugeait pourtant passionnant.

Quelle suite pour Still et le RC Lens ?

Du côté du RC Lens, le départ soudain de Will Still, officiellement motivé par des raisons personnelles, laisse la direction face à un champ d’incertitudes : qui prendra le relais d’un entraîneur dont les principes offensifs avaient redonné un élan malgré les départs de plusieurs cadres à l’hiver dernier ? Le club maintiendra-t-il son cap ambitieux ou devra-t-il revoir ses priorités sur le mercato ? Les cadres — séduits par la philosophie de jeu de Still — resteront-ils, et les jeunes formés au club continueront-ils d’obtenir du temps de jeu ? Autant de questions auxquelles la direction lensoise devra répondre très vite pour éviter que ce coup de théâtre n’entraîne un ralentissement du projet sportif construit ces dernières saisons. Et selon nos informations, la direction lensoise tient déjà quelques pistes pour le remplacer. Pour Will Still, ce départ de Lens sonne comme un clap de fin en Ligue 1 après son passage à Reims. Les sirènes anglaises sont toujours présentes, même si le principal intéressé n’a pas voulu discuter de son avenir ce samedi soir.

«Je ne serai pas l’entraîneur du RC Lens la saison prochaine. C’était la dernière de la saison à Bollaert, mais c’était aussi ma dernière. Pour multiples raisons. La raison principale, qui me pousse à prendre cette décision, c’est le fait que j’ai besoin de rentrer chez moi. Tout le monde est bien conscient de ce qui s’est passé dans ma vie. C’est pour ça. J’ai pris énormément de plaisir, je pense qu’on a fait de grandes choses malgré tout. Cela fait quatre ans que je suis en France, quatre ans que je vis des moments intenses. Le choix de la logique, c’est que je me rapproche de ma femme pour son bien-être à elle aussi. Je n’ai encore rien signé nulle part, même s’il y a toujours eu de l’intérêt. Passer après Franck Haise dans un club, il faut le faire. Je l’ai appris à mes dépens. Mais j’ai tout donné. J’ai essayé de tout faire pour garder le RC Lens à flots. Je suis très content de pouvoir terminer comme ça, d’avoir ma femme aussi ici pour la dernière». Les prochaines semaines seront capitales à Bollaert.