PSG : la sortie de Luis Enrique sur l’état de santé de Khvicha Kvaratskhelia

C’est une information qui a surpris tout le monde peu avant la finale de Coupe de France entre le PSG et le Stade de Reims. Annoncé titulaire sur la feuille de match, Khvicha Kvaratskhelia n’était finalement pas le joueur parisien qui sortait sur le terrain au moment du coup d’envoi. Le Géorgien était remplacé à la dernière minute par Désiré Doué. Du stade, pas vraiment d’explication dans un premier temps. On pensait alors à un pépin physique lors de l’échauffement. Mais finalement, l’information circulait rapidement : le joueur était forfait de dernières minutes après des maux de tête.

Dans la foulée de cette information, le journal Le Parisien donnait d’autres précisions et révélait que le joueur avait même quitté le stade avant même le coup d’envoi de la rencontre pour rentrer. Une information qui pouvait inquiéter à une semaine de la finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Alors forcément, après la victoire face à Reims ce samedi (3-0), Luis Enrique a été interrogé à ce sujet en conférence de presse. Et le technicien espagnol a plutôt tenu un discours rassurant.

Luis Enrique rassure

«Il va très bien. Mais il n’a pas pu jouer parce qu’il ne se sentait pas bien après l’échauffement. Ce n’est rien d’important. Nous avons donc décidé qu’il devait se reposer. Il est à la maison. Il va bien. Il n’a rien de grave. C’est une petite chose, mais il sera prêt pour l’entraînement de mardi», a-t-il lancé dans un premier temps avant d’être relancé à ce sujet quelques minutes plus tard. «Il n’y a aucun problème. C’est juste qu’après l’échauffement, il ne se sentait pas bien. Il était un peu étourdi après l’échauffement. Et à ce moment-là, nous avons clairement décidé de ne pas prendre de risque avec un joueur qui ne se sent pas bien.»

Le coach espagnol a ainsi expliqué que d’autres joueurs étaient de toute façon disponibles pour la rencontre. «Nous avons beaucoup de joueurs de haut niveau qui peuvent jouer. Nous ne voulons prendre aucun risque avec qui que ce soit. Ce n’est rien d’important, rien du tout. Mardi, il sera certainement prêt à s’entraîner, mais ce sont des choses qui arrivent parfois dans le monde du football. Il n’y a aucun souci à se faire.» Des mots rassurants qui devraient redonner le sourire aux supporters parisiens à quelques jours du match le plus important de la saison.