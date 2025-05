Le PSG a choqué Virgil van Dijk !

C’était le match le plus attendu des huitièmes de finale de Ligue des Champions. 15e de la phase de ligue, mais sur une pente ascendante, Paris avait livré une double confrontation de très haut niveau contre Liverpool, leader de C1 et de Premier League, pour éliminer les Reds dès le premier tour des phases finales à l’issue d’une séance de tirs au but. 210 minutes de football qui avaient subjugué le défenseur néerlandais, Virgil van Dijk, interrogé par le quotidien L’Equipe.

«J’avais été très impressionné par le style de jeu du PSG, par la qualité individuelle de ses joueurs et par les efforts que ceux-ci avaient réalisés. C’était assez surprenant qu’on s’impose alors qu’ils nous avaient dominés, mais ce sont des choses qui arrivent dans le football», raconte l’ancien défenseur de Southampton en évoquant le match aller, remporté par Liverpool au Parc des Princes. «Au match retour, on aurait pu marquer lors des vingt premières minutes, ce qui aurait changé la physionomie de la rencontre. Au bout du compte, le match avait été assez équilibré et il s’est joué aux tirs au but.»