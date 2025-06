Real Madrid : Bellingham n’a pas convaincu Trent Alexander-Arnold

Grands copains, Jude Bellingham et Trent Alexander-Arnold n’auront désormais plus besoin d’attendre les rassemblements de la sélection anglaise pour passer du temps ensemble. Les voilà réunis sous le maillot du Real Madrid puisque le latéral droit a signé son contrat avec la Casa Blanca. Pourtant, ce n’est pas uniquement grâce aux arguments de son compatriote que TAA a choisi le club merengue, comme il l’a expliqué en conférence de presse.

La suite après cette publicité

« On a discuté. Je ne pense pas que ce soit ce que les gens pensaient. On a parlé de Liverpool et du Real Madrid. Je voulais savoir à quoi ressemble le Real Madrid. Beaucoup pensent qu’il a joué un rôle important dans son arrivée ici, mais le Real Madrid n’a plus besoin d’être présenté », a ainsi précisé Alexander-Arnold, qui se fera désormais appelé Trent.