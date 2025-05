La presse espagnole salue la nouvelle masterclass de Kylian Mbappé !

Clap de fin pour le Real Madrid ! En attendant la prochaine Coupe du Monde des clubs, organisée du 15 juin au 13 juillet 2025, les Merengues concluaient leur saison 2024-2025 avec la réception de la Real Sociedad, ce samedi, lors de la 38e et dernière journée de Liga. Dominateurs, les hommes de Carlo Ancelotti - qui vivait sa dernière au Santiago Bernabeu, au même titre que Luka Modric - n’ont finalement pas tremblé pour décrocher trois points anecdotiques. Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé en a lui profité pour une nouvelle fois briller.

Décisif peu après la demi-heure de jeu, sur un penalty converti en deux-temps, l’ancien joueur du PSG n’a cessé d’animer l’attaque madrilène avant d’être récompensé dans les derniers instants. Alerté dans l’axe, KM9 s’appuyait sur Vinicius Jr avant de placer un tir en finesse du gauche. Un doublé offrant un succès symbolique aux Merengues mais confirmant surtout la première saison prolifique du Bondynois à Madrid. Ainsi, avec 42 buts inscrits, il est de loin le meilleur buteur de l’histoire des Merengues sur une première saison au club (Zamorano était resté à 37, et CR7 à 33).

Des chiffres XXL !

Il est aussi devenu le premier joueur à marquer au moins 28 buts en Liga pour sa première saison, depuis Ronaldo R9 en 1997 avec le Barça (il a terminé avec 31 réalisations en championnat, une première pour lui depuis 2019). Des chiffres époustouflants qui devraient logiquement permettre à l’ancien Monégasque de remporter le premier Soulier d’Or de sa carrière, en plus d’avoir décroché son premier Pichichi (31 buts, loin devant Lewandowski et ses 25 buts). Il faudrait que Mohamed Salah inscrive un quadruplé face à Crystal Palace, ce dimanche, pour perturber les rêves du Français.

Une nouvelle sortie forcément saluée dans la presse espagnole. Si cette dernière s’attarde davantage sur les adieux de Carlo Ancelotti et Luka Modric, célébrés par le Santiago Bernabeu à l’issue de la rencontre, nos confrères n’oublient pas de mettre en avant les chiffres XXL de Kylian Mbappé. «Mbappé caresse le Soulier d’Or», note ainsi le quotidien AS alors que Mundo Deportivo, Marca et Sport consacrent également un article au bilan statistique du champion du monde 2018. De quoi confirmer la montée en puissance du droitier d’1m78, désormais tourné vers la Coupe du Monde des Clubs et la prochaine saison où Xabi Alonso tentera lui de transformer cette efficacité individuelle en razzia collective !