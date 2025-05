Le Real Madrid a tranché pour une recrue à 100 M€

Florentino Pérez décide de tout ou presque au Real Madrid. Il y a un an, c’est lui qui a poussé pour recruter Kylian Mbappé (26 ans), qui lui avait fait déjà plusieurs fois faux-bond par le passé. Ce, alors que d’autres dirigeants étaient contre. C’est aussi le président madrilène qui a décidé que son club ne recruterait pas un défenseur central pour remplacer Nacho parti en Arabie saoudite. Ce qui n’était pas du goût de Carlo Ancelotti, qui a dû se résigner à ne pas avoir de renfort derrière. Le boss de la Casa Blanca a également décidé de ne pas acheter un milieu de terrain après la retraite surprise de Toni Kroos. Deux choix forts que Florentino Pérez a finalement traînés comme des boulets durant toute la saison 2024-25.

En effet, la défense merengue a été décimée et Ancelotti a dû bricoler. Concernant Kroos, il s’est vite rendu compte que personne n’était capable de le remplacer et son absence s’est fait cruellement ressentir. Cet été 2025, après une saison loin de ses attentes et avant un Mondial des Clubs 2025 qu’il veut remporter, le n°1 du Real Madrid a changé sa façon de faire. Après avoir remercié Carlo Ancelotti et accueilli Xabi Alonso, il a décidé d’investir. Dean Huijsen a été recruté pour la défense. Trent Alexander-Arnold, lui, arrive au poste de latéral droit. Pour le côté gauche, Alvaro Carreras est la priorité, mais Pérez ne veut pas payer la clause du joueur fixée à 50 M€ selon El Chiringuito. L’homme d’affaires veut faire baisser son prix, tout en explorant d’autres pistes.

Le Real Madrid ne veut pas lâcher 100 M€ pour un milieu

Concernant le milieu de terrain, les médias espagnols annoncent depuis des semaines que l’idée du club est de recruter un nouveau joueur pour apporter ce qu’il manque à l’équipe. Les noms de joueurs aux profils divers et variés ont été cités. Rodri (Manchester City), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea) et Alexis MacAllister (Liverpool), Martin Zubimendi (Real Sociedad), qui va filer à Arsenal; et Angelo Stiller (Stuttgart) ont été suivis de près ou de loin. Si certains sont plus ou moins abordables financièrement, les Merengues sont conscients qu’il faudrait lâcher un chèque d’environ 100 M€ pour la plupart d’entre eux. Ce qu’ils refusent de faire selon la Cadena SER. La radio ibérique précise que les Merengues ne veulent pas mettre une telle somme pour un milieu, d’autant qu’ils estiment que recruter à ce poste n’est plus aussi nécessaire malgré le départ de Luka Modric.

Le journaliste Antón Meana, qui a consulté des sources au club, a expliqué ce choix : «le Real Madrid ne voit pas la nécessité de dépenser 100 millions d’euros pour un milieu de terrain. Le marché est à l’étude pour essayer de renforcer cette position, mais ils pensent qu’avec Tchouameni, Bellingham, Valverde et Güler à 100 %, le milieu de terrain est bien couvert». En ce qui concerne Eduardo Camavinga, Dani Ceballos ou encore Nico Paz, il y a quelques doutes, mais pour le moment le club compte avancer avec eux. Toutefois, il est encore possible que Florentino Pérez change d’avis. La Cadena SER précise que tout dépendra du Mondial des Clubs. Si les problèmes dans l’entrejeu venaient à persister, le patron du Real Madrid risquerait de revoir sa position.