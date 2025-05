Real Madrid : coup de théâtre pour un gros transfert

Critiqué après ne pas avoir remplacé Nacho et Toni Kroos l’été dernier, le Real Madrid a appris de ses erreurs. Les Merengues se sont vite mis en quête de recrues pour cette intersaison 2025. Dean Huijsen a été choisi par la direction pour renforcer et rajeunir la défense madrilène. Trent Alexander-Arnold, lui, est d’accord avec les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu depuis des mois. Il attend à présent qu’ils règlent les ultimes détails avec Liverpool, afin de rejoindre la Casa Blanca avant la fin de son bail le 30 juin prochain pour pouvoir disputer le Mondial des Clubs.

Cela devrait coûter environ 5 M€ au Real Madrid. Pour le poste de latéral gauche, le club de Florentino Pérez a identifié sa priorité. Il s’agit d’Alvaro Carreras. Âgé de 22 ans, l’Espagnol présente l’avantage de parfaitement connaître la Casa Blanca puisqu’il y est déjà passé durant sa jeunesse. Une opération qui était pratiquement bouclée en début de semaine. En effet, Marca a indiqué que son transfert en provenance de Benfica était imminent et qu’il serait même certainement présent lors de l’entraînement du Real Madrid le 2 juin.

Ça coince pour Alvaro Carreras, le Real Madrid regarde ailleurs

Mais coup de théâtre ce vendredi. El Chiringuito assure que c’est très loin d’être fait. Proche de Florentino Pérez, le présentateur vedette de l’émission, Josep Pedrerol, a fait des révélations sur ce dossier. En effet, il a indiqué que le Real Madrid et Benfica ne s’entendent pas sur un point crucial de cette opération : le prix du joueur. En effet, l’écurie portugaise a clairement indiqué aux Merengues qu’ils doivent payer le montant de la clause du joueur fixée à 50 M€. «C’est soit la clause, soit rien», ont lancé les dirigeants lusitaniens aux Madrilènes.

Mais ces derniers ne sont pas d’accord et souhaitent faire baisser le prix de Carreras. Ils estiment que c’est un montant trop élevé. Bien que le latéral gauche de Benfica soit leur plan A, les Merengues avancent sur d’autres pistes pour ne pas se retrouver sans un renfort à ce poste. El Chiringuito indique que le plan B se nomme Alejandro Grimaldo. Il existe également un plan C, dont l’identité n’a pas filtré. Le Real Madrid, qui ne veut pas surpayer des joueurs, ne compte pas se laisser faire. Benfica non plus.