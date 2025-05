Le Real Madrid est en train de boucler un nouveau transfert !

Sacrée entame de mercato pour le Real Madrid, alors qu’il n’a même pas réellement commencé. Les Merengues ont ainsi déjà officialisé l’arrivée de leur nouveau coach, Xabi Alonso, et de leur nouveau défenseur central, Dean Huijsen, qu’ils ont attiré au Bernabéu alors qu’il était convoité par bien d’autres gros clubs. Trent Alexander-Arnold est, lui aussi, en attendant l’officialisation, nouveau joueur du Real Madrid. Clairement, la direction madrilène avait envie de frapper fort, et vite, afin de permettre à son nouvel entraîneur d’avoir un maximum de renfort pour ce Mondial des Clubs que le club va prendre très au sérieux.

Après une saison galère, marquée par les blessures et un effectif assez déséquilibré, Florentino Pérez et ses plus fidèles collaborateurs comme José Angel Sanchez et Juni Calafat ont donc clairement écouté l’opinion publique madrilène qui réclamait une révolution dans l’effectif. Mais surtout, beaucoup de fans voulaient hispaniser l’équipe, et ainsi voir un peu plus d’Espagnols sous le maillot merengue, pour ne pas se retrouver dans des situations comme celles des quarts de finale de Ligue des Champions, où Arsenal avait par exemple plus de joueurs espagnols sur la pelouse que le Real Madrid.

Quelques détails à régler

Dans ce sens, le Real Madrid s’intéressait depuis des semaines à Alvaro Carreras, latéral gauche de 22 ans de Benfica, déjà passé par le club espagnol pendant sa formation. Et comme l’indique Marca, c’est bouclé. Son arrivée à Madrid est ainsi annoncée comme « imminente » par le journal spécialisé dans l’actualité de l’écurie entraînée par Xabi Alonso. Le club veut sceller officiellement ce transfert dans la semaine pour que le joueur soit présent à l’entraînement avec le reste des joueurs madrilènes dès le lundi 2 juin, et qu’il soit donc présent pour le Mondial des Clubs.

L’accord avec celui qui a été une des sensations de la saison en Europe est total, et il reste quelques détails à régler avec Benfica. Les Merengues tentent de négocier un prix un peu inférieur à la clause de 50 millions d’euros du joueur avec leurs homologues portugais, mais en cas d’échec dans les négociations, ils n’hésiteront pas à poser ces 50 millions d’euros. Autant dire que du côté de Benfica, on sait déjà que celui qui a été exceptionnel sous les ordres de Bruno Lage sera Madrilène quoi qu’il arrive… Une troisième recrue pour les Madrilènes donc après Huijsen et Alexander-Arnold, et sûrement pas la dernière puisque le club souhaite aussi renforcer son entrejeu et son secteur offensif…