Les enjeux cachés du mercato estival du Real Madrid

Le Real Madrid a adopté une attitude très active et agressive pour ce mercato estival. Si certains fans redoutaient encore un marché (trop) calme, Florentino Pérez a déjà fait mentir les sceptiques en bouclant plusieurs recrues, dont Dean Huijsen, officiellement merengue, et Trent Alexander-Arnold, dont l’annonce officielle ne devrait pas tarder. Ce serait aussi très bien parti pour Alvaro Carreras, le latéral gauche de Benfica, et certains médias indiquent que le club de la capitale espagnol a l’intention de rapatrier Nico Paz (FC Côme). Derrière cette volonté d’agir vite, il y a aussi ce Mondial des Clubs qui démarre à la mi-juin, et pour lequel les dirigeants madrilènes souhaitent offrir l’effectif le plus complet à leur nouveau coach, Xabi Alonso.

Une petite révolution dans le vestiaire et sur le banc de touche qui vise donc à lancer un nouveau cycle et apporter du sang neuf dans un effectif où il y avait des lacunes à certains postes, et un certain manque de concurrence qui pouvait en pousser certains à se reposer un peu trop sur leurs lauriers. Mais derrière toutes ces arrivées, il n’y a pas qu’une simple volonté d’avoir une équipe meilleure que cette saison. Depuis des années déjà, beaucoup de socios et de voix importantes du madridismo regrette le peu d’Espagnols qu’il y a dans l’équipe. Surtout à l’heure où le FC Barcelone recommence à sortir des jeunes espagnols très prometteurs et qu’ils inondent de nouveau les sélections espagnoles, des A jusqu’aux U15. Cette saison, sachant que Dani Carvajal a été blessé pendant longtemps, Lucas Vazquez, Raul Asencio et Dani Ceballos ont été les seuls joueurs espagnols plus ou moins régulièrement utilisés par Carlo Ancelotti. Et aucun n’est un joueur que l’on pourrait considérer comme majeur.

Rapprocher les joueurs et les fans

Lors des quarts de finale de Ligue des Champions, Arsenal avait par exemple aligné plus d’Espagnols (Raya et Merino, et Arteta sur le banc) que le Real Madrid. Pour un club qui se veut le porte-drapeau du football espagnol et qui est très attaché à des valeurs patriotiques et identitaires ibériques, ça fait tâche, forcément. Ce n’est donc pas un hasard que Florentino Pérez, Juni Calafat et José Angel Sanchez soient allés chercher un joueur comme Dean Huijsen, appelé à être un des futurs piliers de la Roja. Cas similaire pour Carreras, alors que d’autres options tout aussi intéressantes existaient pour renforcer ces positions. Et ce n’est évidemment pas terminé, puisque selon la Cadena SER, l’état-major madrilène et Xabi Alonso ne perdent pas espoir pour Martin Zubimendi, alors que le nom de Rodri continue de traîner dans les conversations et les e-mails que s’échangent les dirigeants et les membres du staff du club. D’autres joueurs espagnols risquent donc d’arriver prochainement.

Ce sont aussi des joueurs qui savent ce que représentent le Real Madrid et sont déjà conscients du contexte social et médiatique qui entoure le plus grand club du monde, ce qui n’est pas forcément le cas pour un joueur n’ayant pas grandi dans le pays de Cervantes. Ces derniers mois, on a aussi observé un certain désamour entre les fans du Real Madrid et leurs joueurs. D’abord, parce que des joueurs emblématiques comme Nacho, Joselu bien qu’étant resté une saison seulement ou Toni Kroos, le plus espagnol des Allemands, sont partis. Mais aussi parce que l’attitude de certains joueurs, notamment les gros joueurs, ne passent pas auprès de tout le monde. Vinicius Jr, Jude Bellingham et Rodrygo ont ainsi écopé de nombreuses critiques de la part de l’opinion publique ces derniers mois, pour différentes raisons. Recruter des joueurs qui sont espagnols et qui n’ont pas forcément un profil très médiatisé vise aussi à rapprocher les fans du vestiaire, avec des joueurs auxquels ils peuvent s’identifier plus facilement. En somme, le Real Madrid veut recréer une identité madrilène forte en espérant que Huijsen, Carreras et compagnie seront les Nacho ou les Sergio Ramos de demain.

Faire des économies

Il y a aussi un côté plus pragmatique derrière ce mercato estival 2025. Depuis des années déjà, le Real Madrid adopte une stratégie très prudente sur le mercato, cherchant à réduire au maximum les dépenses, n’hésitant pas à attendre que les joueurs visés arrivent en fin de contrat pour les enrôler une fois qu’ils sont libres. Cet été, on repart sur un mercato certes riche en arrivées, mais pas spécialement cher. Trent Alexander-Arnold arrivera gratuitement, Dean Huijsen va coûter 58 millions d’euros payables en trois échéances, le prix d’Alvaro Carreras devrait tourner autour des 50 millions d’euros et dans le cas où les Madrilènes décident de foncer sur Nico Paz, l’Argentin né et formé en Espagne ne coûterait que 8 millions d’euros. Quatre possibles recrues pour un petit peu plus de 100 millions d’euros, et surtout, des salaires qui ne seront pas considérablement élevés. Pour Huijsen et Carreras, on parle ainsi d’émoluments de 9 millions d’euros brut, ce qui est relativement bas, et ces deux joueurs auraient touché bien plus en Angleterre notamment.

En recrutant des jeunes joueurs, espagnols qui plus est, le club peut se permettre de proposer des salaires un peu inférieurs. Ces deux joueurs toucheront moins, à eux deux, que David Alaba par exemple. Trent Alexander-Arnold devrait lui toucher environ 15 millions d’euros brut par saison, ce qui est loin d’être énorme également pour un joueur qui a déjà fait ses preuves au plus haut niveau. Florentino Pérez sait que l’économie du foot reste bancale, dépendant énormément de facteurs externes comme les droits TV et pouvant aussi se voir totalement impactée par des évènements (guerres, pandémies etc) et veut avoir une grosse marge revenus-dépenses au cas où. Avec ces arrivées et les possibles départs de joueurs comme Rodrygo Goes ou David Alaba, les Merengues réduiraient considérablement leur masse salariale. Une chose est sûre, le Real Madrid nous promet un mercato 2025 bouillant et passionnant…