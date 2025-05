Luka Modric a déjà plusieurs touches pour son avenir !

Le Real Madrid a définitivement tourné la page de ses succès de la dernière décennie. En effet, après une saison moins réussie que les autres, Carlo Ancelotti a été remercié malgré son statut de légende du club madrilène. En parallèle de ce départ douloureux pour la communauté madrilène, Luka Modric a également tiré sa révérence avec la Maison Blanche. Après 13 saisons et 591 matches avec les Madrilènes, le milieu croate a joué son dernier match le week-end dernier lors de la victoire face à la Real Sociedad (2-0).

La suite après cette publicité

Un dernier match émouvant pour le joueur de 39 ans qui a versé quelques larmes et qui a été ovationné par tout le public lors de sa sortie à la 88e minute. Une émotion qui s’explique forcément par tous les moments qu’il a vécus dans ce temple du football, mais qui traduit également la non-volonté du Ballon d’Or 2018 à l’idée de quitter le Real Madrid. En effet, comme l’ont indiqué plusieurs sources espagnoles, la volonté de Luka Modric était de continuer avec le club quinze fois champion d’Europe. Des informations que nous sommes en mesure de vous confirmer.

La suite après cette publicité

Al-Nassr a fait une offre, l’Inter Miami et des clubs brésiliens également sur Luka Modric

D’après nos sources, Modric souhaitait vraiment passer le cap des 40 ans sous la tunique du Real Madrid. Pour autant, selon nos indiscrétions, son avenir s’est obscurci après une discussion avec Xabi Alonso. En effet, lors de cette première prise de contact entre les deux hommes, l’ancien milieu de terrain espagnol a fait savoir à son ex-coéquipier qu’il ne pourrait pas lui garantir une place dans la rotation l’an prochain. Dès lors, Luka Modric s’est mis à la quête d’un nouveau club. Selon nos informations, l’ancien de Tottenham privilégie un départ vers les États-Unis pour des raisons familiales.

Ainsi, l’Inter Miami est venu aux renseignements pour évaluer la faisabilité d’une arrivée libre du natif de Zadar. Modric est également supervisé par des clubs brésiliens, chauds pour attirer de plus en plus de grands noms. La piste la plus chaude mène à Al-Nassr. D’après nos sources, Modric a longtemps échangé avec Cristiano Ronaldo, qui lui a présenté le projet du club de Riyad. Le dialogue est rompu depuis quelques semaines, mais Al-Nassr a formulé une offre dont le montant n’a pas encore filtré. Al-Ettifaq est aussi sur le coup. Vous l’aurez compris, rien n’est encore figé pour l’été chaud qui s’annonce pour Luka Modric.